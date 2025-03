POLÊMICA

Letícia Sabatella se pronuncia sobre polêmica de maus tratos com cães

Atriz nega situação e acusa veterinária de doação não autorizada dos animais

O caso começou quando os cães estavam sob os cuidados temporários de Adriene no sítio do casal em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Enquanto a atriz lidava com questões pessoais fora do estado, o caseiro do local percebeu que Bertoldo tinha um caroço vermelho no corpo. O animal foi levado à veterinária, que sugeriu que os cães não retornassem mais ao sítio.>