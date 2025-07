ENTREGUE AO PAPEL

Humberto Carrão vai repetir cena icônica e raspar a cabeça ao vivo em 'Vale Tudo'

Ator que vive Afonso Roitman optou raspar o cabelo de verdade

Elis Freire

Publicado em 30 de julho de 2025 às 20:31

Humberto Carrão vai repetir cena de Carolina Dieckmann em "Laços de Família" Crédito: Reprodução / TV Globo

"Vale Tudo" vai resgatar uma cena icônica da televisão brasileira, protagonizada por Carolina Dieckmann em 'Laços de Família". Depois de receber o diagnóstico de leucemia mieloide, na novela das 9 da TV Globo, Afonso (Humberto Carrão) vai raspar a cabeça, reproduzindo a sequência de imagens que emocionaram os telespectadores em 2000 com a atriz chorando ao perder os cabelos com a evolução da doença, ao som de "Love by Grace".>

No remake criado por Manuela Dias, Solange (Alice Wegmann) vai raspar o cabelo do amado em casa. De acordo André Romano, colunista do Observatório da TV, Humberto Carrão decidiu raspar a cabeça de verdade para dar mais veracidade ao arco dramático de Afonso Roitman em Vale Tudo (2025), se entregando ao personagem sem vaidades. >

A cena será diferente da que aconteceu quase que por acaso na novela de Manoel Carlos no início dos anos 2000, com algumas modificações adaptadas ao contexto do folhetim. Em "Laços de Família", a narrativa do câncer foi sendo desenrolada ao longo da trama, já o diagnóstico de Afonso será retratado mais rápido, com diagnóstico e tratamento exibidos em poucos capítulos, pois a novela já encaminha para os últimos dois meses.>

Afonso será diagnosticado com leucemia mieloide e a cena em que ele aparece diante do espelho raspando os cabelos marcará o início do tratamento. Ainda segundo Romano, a gravação está prevista para os próximos dias nos Estúdios Globo e já é tratada nos bastidores como um dos momentos mais fortes da novela.>

Já nas redes, a ideia foi criticado por diversos internautas. Alguns fizeram piadas com o tamanho da cabeça de Humberto Carrão e seu visual após perder o cabelo, já outros ponderaram que o impacto pode não ser tão grande. "Um homem raspando a cabeça NUNCA será tão icônico quanto uma mulher fazendo o mesmo. segundo: a homenagem a carolina dieckmmann, mulher que acabou de perder a melhor amiga pra um câncer, é ver a doença ser usada num plot raso de uma novela mal escrita", argumentou uma telespectadora no X. >

primeiro: um homem raspando a cabeça NUNCA será tão icônico quanto uma mulher fazendo o mesmo. segundo: a homenagem a carolina dieckmmann, mulher que acabou de perder a melhor amiga pra um câncer, é ver a doença ser usada num plot raso de uma novela mal escrita? pqp #ValeTudo https://t.co/aClzvKUx2Z — mariaclara (@bidenovela) July 30, 2025

Pra ele que tem a cabeçona é impactante — laura muller mixtape (@ecbtaf) July 30, 2025