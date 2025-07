PROPOSTA

Escandurras recebe proposta com valor exorbitante para gravar conteúdo adulto com casal

Cantor recebeu proposta para produção de conteúdo adulto e falou sobre assunto nas redes sociais

O cantor Filipe Escandurras ficou indignado com uma proposta que recebeu de um casal de seguidores através das redes sociais. Nos stories do Instagram, o artista disse nesta terça-feira (29), que foi procurado pelos dois para gravar um vídeo erótico. o conteúdo seria publicado numa plataforma de conteúdo adulto. >

Nem o valor exorbitante de 400 mil reais fez com que o cantor abrisse mão de seus princípios, de acordo com ele. ““400 mil reais e dignidade sendo morta! Ainda mais gravar com um casal. Nada contra, mas eu não topo nem por um milhão”, desabafou.>