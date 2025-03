ENTRETENIMENTO

Davi Brito viraliza com publicidade para o iFood e reacende imagem no mercado

Ex-BBB protagoniza campanha repleta de memes e ironia, conquistando a web e abrindo portas para novas oportunidades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2025 às 10:40

Davi Brito viraliza com publicidade para o iFood e reacende imagem no mercado Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito, vencedor do BBB 24, voltou a movimentar as redes sociais com sua nova publicidade para o iFood. A campanha, que promove o serviço de farmácias parceiras do aplicativo, usa sátira e referências aos momentos mais marcantes do ex-BBB no reality e fora dele. O vídeo, que rapidamente viralizou, teve uma recepção positiva do público, gerando milhares de comentários e memes. >

A peça publicitária brinca com diversas situações icônicas da trajetória de Davi, como o famoso diálogo com Nizam, no qual repetia “de quê?” para entender a profissão do colega. Outra referência é sua viagem a Dubai, que gerou polêmica na época, com internautas questionando o uso de edições nas fotos. Além disso, o vídeo faz alusão à sua “agenda vazia”, após perder contratos devido a polêmicas pós-reality, e ainda o veste com um jaleco estampado com "Dr. Davi Brito" e um desenho de calabresa, remetendo ao apelido que viralizou com a música da banda La Furia.>

Apesar das controvérsias que marcaram sua trajetória após o BBB, o baiano vem tentando reconstruir sua imagem. A Globo já havia lhe dado visibilidade ao destacá-lo nas comemorações dos 25 anos do reality e no documentário "Davi - Um Cara Comum da Bahia", lançado pelo Globoplay. A produção contou sua história desde Cajazeiras até a vitória no programa, reunindo entrevistas com grandes nomes da música e do entretenimento baiano.>