TV

Que filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta segunda (31/3)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta segunda (31) o filme O Chamado da Floresta . A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.>

Um cão de estimação vivia confortavelmente na casa de uma família na Califórnia, mas é sequestrado e acaba em um dos lugares mais hostis do mundo, o Alaska. Seu destino se cruza com o de John Thornton, um homem corajoso disposto a explorar as belezas e aventuras da travessia de Yukon.>