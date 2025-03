CORPO HUMANO

Por que 'baforar' sai ar quente e assoprar sai ar frio? Entenda esse mistério

Princípio é o mesmo que faz com que aerossóis sejam tão gelados

Anna Luiza Santos

Publicado em 29 de março de 2025 às 08:00

Criança soprando Crédito: Reprodução

O corpo humano é uma máquina que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas, despertando a curiosidade de muitas pessoas. Entre os fatores que chamam atenção, há o questionamento do motivo do bafo ser quente e o sopro ser frio. Para acabar com as dúvidas de uma vez por todas, o CORREIO te explica sobre essa diferença. >

A principal explicação é a velocidade com que o ar se desloca nas duas situações. Em outras palavras, a termodinâmica básica esclarece. Quando você apenas abre a boca, o ar que sai tem a temperatura do corpo, que é mais alta que a temperatura do ar ambiente. Além disso, quando o ar sai devagar, ele não se mistura com o do ambiente e mantém a sensação de calor. >

Já no sopro, o ar sai mais rápido, criando uma região de baixa pressão que puxa o ar ambiente, que é mais frio, resultando na sensação de frio. O ar que sai no sopro, ao contrário do bafo, não tem tempo de esquentar, pois a troca de calor é mais rápida. >