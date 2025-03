SUPERAÇÃO

Veja famosos brasileiros que enfrentaram a depressão e deram a volta por cima

Famosos que enfrentaram a depressão e conseguiram retomar suas carreiras e vidas pessoais, mostrando que é possível buscar ajuda e encontrar equilíbrio

A depressão pode atingir qualquer pessoa, independentemente da fama ou do sucesso. Vários artistas brasileiros já enfrentaram essa batalha e, com tratamento e apoio, conseguiram superar momentos difíceis. Confira algumas histórias de superação.>

Em 2018, Padre Fábio de Melo revelou que enfrentou um quadro severo de depressão e crise de pânico. Ele destacou o impacto do preconceito em relação à doença e como o apoio de fiéis e o tratamento adequado foram fundamentais para sua recuperação. “Foi o pior momento da minha vida. Só quem sofre sabe”, desabafou. Hoje, ele fala abertamente sobre o assunto e incentiva o cuidado com a saúde mental.>

A cantora sertaneja Paula Fernandes sofreu com depressão no início da carreira, aos 18 anos, quando teve que assumir grandes responsabilidades. Além do impacto emocional, chegou a perder peso e ter queda de cabelo. No auge da doença, teve pensamentos suicidas. Com apoio profissional e o uso de medicamentos, conseguiu dar a volta por cima e hoje reforça a importância da terapia e do autocuidado.>