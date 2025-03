LUXO

Maiara compra apartamento de R$ 10 milhões no prédio mais alto do Centro-Oeste em Goiânia

Cantora celebrou a conquista ao lado da família em Goiânia; veja fotos

Maiara, da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, acaba de adquirir um apartamento de luxo avaliado em R$ 10 milhões no edifício mais alto do Centro-Oeste, localizado em Goiânia, Goiás. A assinatura da escritura aconteceu na última terça-feira (26), com a presença de sua família.>