DECISÃO JUDICIAL

Luana Piovani revela tática para evitar falência: 'Não rasgo dinheiro com macho'

Atriz detalha manobra financeira para não perder dinheiro com sanções judiciais e reforça críticas ao machismo estrutural

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2025 às 13:27

Luana Piovani Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani celebrou a decisão da Justiça portuguesa que revogou a proibição de mencionar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Em um vídeo nas redes sociais, ela comemorou o fim do que chamou de “mordaça” e revelou que, para evitar perder dinheiro com as multas recebidas ao longo do último ano, precisou adotar uma estratégia financeira drástica. >

“Recebi milhões de multas. Tive que tirar todo o dinheiro da minha conta e colocar em uma conta que meu pai abriu no nome dele. Era um transtorno, porque eu tinha que pedir para ele me transferir toda vez que precisava; se o dinheiro estivesse na minha conta, eu poderia perder. E eu não tenho dinheiro pra ficar rasgando para macho”, revelou a atriz, reforçando sua indignação com a tentativa de silenciamento.>

Aos 48 anos, Piovani segue vocal em suas críticas ao machismo e à violência contra as mulheres. Em entrevista à Marie Claire, ela destacou sua postura firme em relação ao tema: “Tenho medo de violência, de assalto, mas não tenho medo de falar. É o ápice da ignorância e do machismo não querer que alguém fale a verdade porque essa verdade não é positiva para você”.>

A atriz também abordou a mudança do filho mais velho, Dom, de 13 anos, para o Rio de Janeiro, onde agora mora com Scooby. “Dei muito murro em ponta de faca, mas entendi que a felicidade do Dom era no Brasil”, disse.>

Ao falar sobre sua vida amorosa, Piovani revelou estar vivendo um período de desinteresse por relacionamentos. “Estou totalmente assexual. Nunca fiquei tanto tempo assim, estou impressionada. Acho que tem algo a ver com a idade, mas não tô sentindo falta”, contou.>