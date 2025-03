SUCESSO DO STREAMING

Alcione lança versão em coreano de 'Você Me Vira a Cabeça' para divulgar dorama da Netflix

A cantora aposta em uma nova sonoridade para promover a série “Se a Vida Te Der Tangerinas”

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2025 às 12:09

Alcione gravou sucesso em coreano para a Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Aos 77 anos, Alcione continua surpreendendo os fãs com sua versatilidade musical. Desta vez, a cantora, um dos maiores ícones do samba e da música brasileira, se aventurou em um novo território, gravando uma versão em coreano de “Você Me Vira a Cabeça”. A música foi escolhida para a divulgação do dorama “Se a Vida Te Der Tangerinas”, lançado pela Netflix. >

A colaboração já gerou grande repercussão nas redes sociais, com a gigante do streaming compartilhando um trecho do clipe e dizendo: “Você Me Vira a Cabeça em coreano é a nova trilha sonora da minha vida. Os últimos episódios da série "Se a Vida Te der Tangerinas… chegam amanhã, dia 28 de março”. A postagem rapidamente viralizou, despertando a curiosidade de fãs de diversos lugares do mundo.>

“Se a Vida Te Der Tangerinas” é um romance de época ambientado na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. A história gira em torno de Ae-sun, uma jovem rebelde, e Gwan-sik, descrito como “feito de aço”. O cenário paradisíaco da ilha e as estações do ano servem de pano de fundo para essa trama de amor, sentimentos e relações complexas. Alcione, cuja carreira sempre foi marcada por letras emocionais, parece se conectar perfeitamente com a temática da série. Em entrevista a Quem, a cantora revelou sua admiração pela cultura sul-coreana e até afirmou que adoraria gravar com uma banda de K-pop, ampliando ainda mais o seu leque de influências musicais.>