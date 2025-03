AVIÃO VIP

Veja como é o Boeing de R$ 1 bilhão que Olivia Rodrigo fretou para shows no Brasil

Estrela pop fretou avião de grande porte para facilitar deslocamentos durante shows

O Boeing 767-300ER é uma das versões mais avançadas da linha 767, projetado para voos intercontinentais. A aeronave conta com uma cabine espaçosa, equipada com assentos de couro, sistema de entretenimento audiovisual e configuração de dois corredores. Na classe executiva, a disposição padrão inclui seis assentos por fileira, enquanto na econômica são sete. >

Além do luxo, o jato se destaca pela capacidade operacional. Com 54,9 metros de comprimento e 47,6 metros de envergadura, o modelo tem um alcance máximo de 11.065 km, permitindo viagens sem escalas entre continentes. Seu tanque suporta até 91.228 litros de combustível, e o peso máximo de decolagem pode chegar a 186.880 kg. >

Olivia Rodrigo começou a carreira artística na Disney, protagonizando séries como High School Musical: The Musical: The Series (2019) e Bizaardvark (2016). Seu talento musical se revelou com o lançamento do single Drivers License (2021), que rapidamente se tornou um fenômeno global, impulsionado pelas redes sociais.>