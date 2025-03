FAMOSOS

Camila Queiroz desabafa sobre críticas por ter seios pequenos: 'Me cobram colocar silicone'

Atriz falou ainda sobre a magreza do mundo da moda

Camila Queiroz voltou a falar sobre a pressão que sofre com seu corpo. A atriz, que recentemente fez várias cenas de nudez com a personagem Sofia, em Beleza Fatal, conta que regularmente ouve críticas por ter seios pequenos.>

"Todo mundo me cobra que eu deveria colocar silicone para ficar mais bonita. Eu, graças a Deus, tô muito feliz com o meu corpo, tô muito satisfeita hoje. Eu não posso te dizer sobre amanhã, não sei o que pode acontecer amanhã", disse ela ao gshow.>

Camila falou ainda sobre a magreza do mundo da moda. "Olha, quando eu era modelo, tinha muita coisa de ter que emagrecer, de ser muito magra e tal, apesar de já ser uma pessoa com biotipo de corpo magro. Sempre teve a pressão de emagrecer mais, sempre tive que lidar com isso. Mas nunca fiquei doente, nunca passei de nenhum limite por causa disso", revelou Camila.>