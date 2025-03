POLÊMICA

The White Lotus cancelada? Fãs ficam aterrorizados após cena de sexo incestuoso entre irmãos

Os atores Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger protagonistas da cena comentaram sobre a polêmica que aterrorizou fãs; entenda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2025 às 11:16

The White Lotus cancelada? Fãs ficam aterrorizados após cena de sexo incestuoso entre irmãos Crédito: Reprodução

A aclamada série The White Lotus criada por Mike White para HBO vem dando o que falar desde o lançamento da sua terceira temporada em fevereiro deste ano, causando alvoroço nas redes sociais. >

A série já conhecida por trazer assuntos polêmicos deixou os telespectadores perturbados após a exibição do quinto episódio que foi divulgado no último domingo (29).>

Entre os personagens da terceira temporada, temos dois irmãos, Lochlan (Sam Nivola) e Saxon (Patrick Schwarzenegger). Logo no primeiro episódio da série podemos perceber que os dois irmãos tem um comportamento considerado "esquisito" e isso foi o bastante para deixar os telespectadores desconfiados. >

No desenrolar da história, no episódio quatro, somos surpreendidos por uma troca de beijos entre os irmãos após um desafio proposto por outras duas personagens, Chelsea (Aimee Lou Wood) e Chloe (Charlotte Le Bon).>

The White Lotus cancelada? Fãs ficam aterrorizados após cena de sexo incestuoso entre irmãos Crédito: Reprodução

"Foi muito estranho beijar Patrick, porque ele é um grande amigo meu. E, sabe, eu sou hétero, ele é hétero. Já seria estranho de qualquer forma. Teria sido bem mais fácil se essa fosse a primeira vez que nos vimos", disse Nivola. >

Já no episódio seguinte, temos uma cena de picante protagonizada por Lochlan masturbando o próprio irmão enquanto faz sexo com Chloe. >

Depois de assistirem ao episódio, muitos telespectadores foram as redes sociais demonstrar sua indignação com a cena que foi descrita como perturbadora e até aterrorizante e afirmam não quererem mais episódios como esse. No X, antigo Twitter, alguns fãs comentaram, “Por favor, que não haja mais incesto, por favor, já estou farto de The White Lotus”, escreveu. “Os irmãos incestuosos estão começando a me estressar muito, meu Deus”, disse outro.>

Ademais, alguns fãs declararam não apoiar a cena e reclamaram sobre a influencia negativa que isso poderia trazer, “Mulheres heterossexuais e homens gays brancos normalizando o incesto com The White Lotus”, disse um internauta.>

E como todas as histórias tem dois lados, alguns fãs afirmaram estarem ansiosos para ver a cena, “Saxon e Lochlan farão sexo gay incestuoso no final e eu estarei mais animado do que nunca”, escreveu um fã. Outros ficaram surpresos com a repercussão, “Chocados com o incesto em The White Lotus? Pois Lost fez há 20 anos e incomodou a galera com os meios-irmãos Shannon e Boone”.>

Os atores Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger que protagonizaram a cena de sexo entre os irmãos Lochlan e Saxon, defenderam a série ao afirmarem em entrevista ao The Hollywood Reporter, “Há um pouco de sensacionalismo, mas também há as coisas por trás da parede do personagem e com o que ele está lidando no conflito do que acabou de acontecer. O que isso vai fazer com quem ele pensa que é?”, disse Patrick.>

Sam Nivola, por outro lado, afirmou que as gravações eram um pouco perturbadoras, “É meio impossível não ficar eletrizado quando você está literalmente nu com todas essas câmeras na sua frente”. O ator também disse que o diretor da série, Mike, seria um gênio e que todos confiavam nele.>