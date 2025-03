POLÊMICA

Janela secreta para abandono de bebês em convento causa revolta

Grupos feministas contestam projeto que permite a entrega de recém-nascidos sem identificação

O sistema opera com sensores de movimento que, ao detectar a abertura da portinhola, acionam um alerta nos celulares das freiras do convento e de integrantes do grupo católico antiaborto Betlehem Zagreb. Uma câmera de segurança monitora o local, mas o ângulo impede a identificação de quem deixa o bebê.>