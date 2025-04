SERÁ QUE VEM AÍ?

Emissora tenta 'roubar' Glória Perez após demissão da Globo

Informação que circula nos corredores é que Jayme Monjardim gostaria de ter Glória Perez, a ex-colega de Globo, no canal

Muita gente foi pega de surpresa no começo do mês quando a autora Glória Perez, criadora de novelas de sucesso como O Clone, Caminho das Índias e A Força do Querer, teve sua demissão confirmada pela Globo. Sem vínculo com a emissora carioca e livre para conversar com outros canais, a Band teria se interessado na novelista.>