FORTE RELATO

FOTOS: Lázaro Ramos posa nu e fala sobre identidade, dor e memória

Ator falou sobre burnout e violência doméstica

Após o sucesso do livro Na Minha Pele (2017), que vendeu mais de 300 mil exemplares no Brasil, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos acaba de lançar Na Nossa Pele, obra que aprofunda os temas abordados em seu primeiro livro. O novo título amplia os diálogos sobre identidade, superação e pertencimento.>

No novo livro, o autor aborda experiências íntimas e sociais, explorando o impacto do silêncio diante de vivências dolorosas. “Quando a gente silencia certos assuntos, eles ficam ali, cozinhando dentro da gente, e acabam deixando sequelas. Ofereço esse livro para que as pessoas possam voar. E, de certa forma, para que eu também possa voar”, afirmou.>

Um dos pontos centrais da obra é a reconstrução da trajetória de sua mãe, Célia, que morreu quando ele tinha 18 anos. O aprofundamento na história da mãe partiu de um pedido do editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras. “Ele leu o livro e falou: ‘Adorei, mas quero saber mais sobre a mãe do Lázaro’. Só que eu não sabia!”, contou o autor.>

A partir disso, Lázaro iniciou uma investigação familiar para resgatar a memória materna. Célia se alfabetizou na vida adulta, trabalhou como empregada doméstica e encontrou no teatro um espaço de afirmação. “Falar dela também tem a ver com um burnout que sofri no início do ano passado. Percebi que havia questões que eu havia colocado debaixo do tapete.”>