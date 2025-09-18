'Queremos terminar bem e ir direto para a Libertadores', diz Everton Ribeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:56
O Bahia vive dias de altos e baixos. Campeão do Nordeste recentemente, o time não conseguiu repetir o bom desempenho em outras frentes e chega pressionado para o duelo deste sábado, contra o Ceará, no Castelão, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é vista internamente como oportunidade de recuperação na briga pelo G-4, meta que, segundo Everton Ribeiro, segue clara dentro do clube.
O camisa 10 admitiu, em coletiva nesta quinta-feira (18), que a equipe caiu de rendimento justamente nos jogos mais decisivos. O exemplo mais marcante foi a eliminação da Copa do Brasil, quando o Tricolor perdeu no Maracanã por 2 a 0 após ter vencido o Fluminense em Salvador.
"Temos que tirar o aprendizado e ainda temos jogos importantes pela frente no Campeonato Brasileiro. Queremos terminar bem e conseguir nosso objetivo, que é ir direto para a Libertadores", disse o meia.
A queda de produção coincidiu com derrotas pesadas: goleada sofrida diante do Mirassol e revés de virada em casa contra o Cruzeiro. O resultado foi a queda para o sexto lugar, com 36 pontos, fora da zona que garante vaga direta na competição continental.
O número de desfalques também pesou. Enquanto Tiago voltou aos treinos, Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em fase de transição. Já David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam no departamento médico.
"Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", avaliou Everton. "Felizmente muitos estão voltando e deixam nossa equipe mais forte. Precisamos de todo mundo em um momento importante que está vindo agora."
Além de destacar a importância do retorno dos lesionados, o meia falou sobre os próximos desafios, a necessidade de pontuar longe de Salvador e o papel da juventude no elenco.
"Temos dois jogos difíceis fora de casa, mas temos que somar, ir com a mesma tranquilidade e posse de bola que temos dentro de casa, controlar o jogo", afirmou. Para ele, a experiência pode ser decisiva na reta final: "Em momentos importantes precisamos de todo mundo, independentemente da idade. Todo mundo tem que estar inserido no processo de o Bahia estar entre os primeiros."
Everton também elogiou os garotos que sobem da base. "São grandes talentos, vão ajudar muito a gente. Ainda são novos, vão oscilar bastante, mas vão ganhar maturidade treinando e jogando com a gente. Temos confiança neles e contamos com eles para que possam nos ajudar na reta final do Brasileiro."
O foco agora está todo no Campeonato Brasileiro. "Um campeonato difícil, disputado, não podemos dar bobeira. Com a volta dos lesionados a equipe fica mais forte, encorpada, tem mais opções. Isso ajuda nos jogos, podemos mexer, mudar mais. Estamos nos preparando, nos blindando cada vez mais, para poder fazer um bom final de campeonato, com objetivos importantes. Todo mundo está empenhado em fazer um grande fim de ano", concluiu o camisa 10.