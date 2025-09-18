BRASILEIRÃO

'Queremos terminar bem e ir direto para a Libertadores', diz Everton Ribeiro

Tricolor encara o Ceará neste sábado tentando voltar ao G-4 do Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:56

Everton Ribeiro Crédito: Letícia Martins / E.C Bahia/ Arquivo

O Bahia vive dias de altos e baixos. Campeão do Nordeste recentemente, o time não conseguiu repetir o bom desempenho em outras frentes e chega pressionado para o duelo deste sábado, contra o Ceará, no Castelão, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é vista internamente como oportunidade de recuperação na briga pelo G-4, meta que, segundo Everton Ribeiro, segue clara dentro do clube.

O camisa 10 admitiu, em coletiva nesta quinta-feira (18), que a equipe caiu de rendimento justamente nos jogos mais decisivos. O exemplo mais marcante foi a eliminação da Copa do Brasil, quando o Tricolor perdeu no Maracanã por 2 a 0 após ter vencido o Fluminense em Salvador.

"Temos que tirar o aprendizado e ainda temos jogos importantes pela frente no Campeonato Brasileiro. Queremos terminar bem e conseguir nosso objetivo, que é ir direto para a Libertadores", disse o meia.

A queda de produção coincidiu com derrotas pesadas: goleada sofrida diante do Mirassol e revés de virada em casa contra o Cruzeiro. O resultado foi a queda para o sexto lugar, com 36 pontos, fora da zona que garante vaga direta na competição continental.

O número de desfalques também pesou. Enquanto Tiago voltou aos treinos, Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em fase de transição. Já David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam no departamento médico.

"Qualquer time sente falta de seus jogadores importantes, por mais que o elenco seja forte. Eles tinham a confiança do elenco, viviam bom momento. Ficar fora por lesão dificulta, mas temos que suprir com mais empenho e coragem de jogar. A gente vem tentando fazer isso", avaliou Everton. "Felizmente muitos estão voltando e deixam nossa equipe mais forte. Precisamos de todo mundo em um momento importante que está vindo agora."

Além de destacar a importância do retorno dos lesionados, o meia falou sobre os próximos desafios, a necessidade de pontuar longe de Salvador e o papel da juventude no elenco.

"Temos dois jogos difíceis fora de casa, mas temos que somar, ir com a mesma tranquilidade e posse de bola que temos dentro de casa, controlar o jogo", afirmou. Para ele, a experiência pode ser decisiva na reta final: "Em momentos importantes precisamos de todo mundo, independentemente da idade. Todo mundo tem que estar inserido no processo de o Bahia estar entre os primeiros."

Everton também elogiou os garotos que sobem da base. "São grandes talentos, vão ajudar muito a gente. Ainda são novos, vão oscilar bastante, mas vão ganhar maturidade treinando e jogando com a gente. Temos confiança neles e contamos com eles para que possam nos ajudar na reta final do Brasileiro."