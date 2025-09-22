BOAS NOTÍCIAS

Ademir participa parcialmente do treino na reapresentação do Bahia antes de encarar o Vasco

Recuperado, o camisa 7 tricolor pode reforçar a equipe no duelo contra o cruzmaltino

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:26

Reapresentação do Bahia após empate contra o Ceará Crédito: Divulgação/EC Bahia

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a curta preparação para enfrentar o Vasco, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

O treinador Rogério Ceni comandou duas atividades. Primeiro, todo o grupo participou de um exercício de posse de bola, com regras específicas até a finalização. Em seguida, os titulares do empate por 1 a 1 contra o Ceará foram liberados para a academia, enquanto os demais atletas realizaram um treino tático em campo aberto.

A novidade do dia foi o atacante Ademir, que trabalhou parcialmente com os companheiros. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, sofrida há um mês, no início da vitória por 2x0 sobre o Santos. Desde então, ele desfalcou o time em sete partidas consecutivas.

Apesar da presença de Ademir, a atividade contou com muitos desfalques. Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo ficaram na transição física, enquanto David Duarte, Erick Pulga e João Paulo seguem em tratamento médico. Ceni já admitiu que esse trio não terá condições de atuar contra o Vasco.

Sem vencer há três rodadas, o Bahia perdeu espaço no G-4 e vê até sua posição no G-6 ameaçada. Atualmente, o time ocupa a sexta colocação com 37 pontos — cinco atrás do Mirassol, primeiro dentro do G-4, e apenas dois à frente do São Paulo, que está em sétimo lugar.