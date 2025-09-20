Acesse sua conta
Em jogo disputado, Bahia empata com o Ceará fora de casa pelo Brasileirão

Tricolor levou gol no primeiro tempo, mas conseguiu a igualdade após Willian José balançar as redes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Monique Lobo

  • Estadão

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 20:29

Bahia enfrentou o Ceará, neste sábado (20)
Bahia enfrentou o Ceará, neste sábado (20) Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Bahia empatou em 1x1 com o Ceará pela 24 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, neste sábado (20), o tricolor saiu atrás do placar na primeira etapa, mas buscou o empate com direito a gol do centroavante Willian José, aos 10 minutos do segundo tempo, após assistência de Everton Ribeiro.

Com o resultado, os comandados do técnico Rogério Ceni continuam na 6ª colocação, com 37 pontos. O time pode perder a vaga no G-6 caso o São Paulo vença o Santos no clássico deste domingo (21), na Vila Belmiro.

O Esquadrão agora se prepara para outro confronto longe de Salvador. Na quarta-feira (24), encara o Vasco, às 19h30, em São Januário, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada.

O jogo

Mais bem posicionado na tabela e preocupado em não se distanciar dos primeiros colocados, o Bahia tentou impor seu estilo de jogo, com muita posse de bola, toques curtos e um futebol vertical em busca do gol. Desta forma, criou algumas chances, mas parou em boas defesas do goleiro Bruno Ferreira.

O Ceará, em princípio, parecia ter se assustado com o ritmo forte do rival. Demorou um pouco, mas depois acertou a marcação no meio-campo, onde contava com três volantes. Passou a fazer pressão na saída de bola adversária e a despontar em lançamentos para Paulo Baya e Aylon.

Em uma destas jogadas, Aylon entrou na área e acabou atropelado pelo precipitado Santiago Arias: pênalti. Na cobrança, Lourenço bateu forte, o goleiro Ronaldo fez a defesa parcial, no entanto, o rebote ficou com o próprio Lourenço. Ele cabeceou de cima para baixo, a bola quicou no chão e entrou aos 47 minutos.

O Bahia voltou mudado do intervalo, com a entrada de Kayky no lugar de Michel Araújo. A mudança principal, no entanto, foi o pedido do técnico Rogério Ceni para seu time explorar mais as laterais do campo.

O empate saiu aos 10 minutos, quando Sanabria fez o passe para Everton Ribeiro que, mesmo desequilibrado, vislumbrou Willian José do outro lado da área. Após um passe de 'três dedos', o atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

O Ceará, que tinha voltado animado com a vantagem no placar, sentiu o golpe do gol e passou a errar passes. Mas o Bahia começou a jogador diferente a partir dos 22 minutos, quando Everton Ribeiro, cansado, foi substituído por Rodrigo Nestor.

O ritmo de jogo caiu, o Ceará ainda tentou ser mais agressivo e perdeu a melhor chance de gol nos acréscimos. Vina entrou na área sozinho, bateu no alto e Ronaldo desviou a bola antes dela tocar na trave e voltar para o meio do campo.

FICHA TÉCNICA: CEARÁ 1x1 BAHIA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho (Lucas Lima), Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo) e Lourenço (Vina); Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Aylon (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Michel Araújo (Kayky), Willian José (Tiago) e Sanabria (Iago). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Lourenço, aos 47 minutos do primeiro tempo; Willian José, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Sobral, Aylon e Fernandinho (Ceará); Tiago (Bahia).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

