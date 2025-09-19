PENTACAMPEÃO

Bahia domina seleção da Copa do Nordeste e quebra recorde histórico com nove nomes

Esquadrão teve nove atletas no time ideal da competição; os outros dois jogadores são do vice-campeão Confiança

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:29

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O pentacampeonato do Bahia na Copa do Nordeste não ficou marcado apenas pelo placar avassalador na final contra o Confiança de 9x1 no agregado, mas também pelo domínio absoluto na seleção oficial do torneio. Divulgada nesta sexta-feira (19), a lista de melhores jogadores da edição 2025 trouxe nada menos que nove atletas tricolores entre os onze escolhidos, além do técnico Rogério Ceni.

Diferentes dos últimos anos, o time ideal não definido por votação popular, mas por avaliação interna do próprio perfil da Copa do Nordeste, que escolheu os seguintes jogadores: Ronaldo (Bahia); Gilberto (Bahia), David Duarte (Bahia), Ramos Mingo (Bahia) e Luciano Juba (Bahia); Acevedo (Bahia), Luiz Otávio (Confiança) e Rodrigo Nestor (Bahia); Neto Oliveira (Confiança), Luciano Rodríguez (Bahia) e Tiago (Bahia). Técnico: Rogério Ceni (Bahia).

??????? ???? ????? ????! ?⚽



A Seleção da Copa do Nordeste 2025 está prontíssima. Um timaço com atletas que se destacaram na maior competição regional do mundo.



Confere a lista dos escolhidos! ?#CopaDoNordesteSuperbet pic.twitter.com/jfPqp8kF9T — Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) September 19, 2025

Nunca antes uma equipe havia emplacado tantos representantes em uma única edição. Até então, a marca histórica era de oito jogadores, alcançada por Sampaio Corrêa em 2018, Fortaleza em 2019 e Ceará em 2020.

Para alguns nomes, a premiação tem um sabor ainda mais especial. Luciano Juba conquistou um feito pessoal: é a terceira vez que aparece entre os melhores da competição, após duas escolhas consecutivas em 2022 e 2023, quando ainda defendia o Sport. Já Rogério Ceni foi eleito o melhor técnico da Copa do Nordeste pela segunda vez, repetindo o reconhecimento de 2019, à frente do Fortaleza.