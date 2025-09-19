Acesse sua conta
Bahia domina seleção da Copa do Nordeste e quebra recorde histórico com nove nomes

Esquadrão teve nove atletas no time ideal da competição; os outros dois jogadores são do vice-campeão Confiança

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:29

Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O pentacampeonato do Bahia na Copa do Nordeste não ficou marcado apenas pelo placar avassalador na final contra o Confiança de 9x1 no agregado, mas também pelo domínio absoluto na seleção oficial do torneio. Divulgada nesta sexta-feira (19), a lista de melhores jogadores da edição 2025 trouxe nada menos que nove atletas tricolores entre os onze escolhidos, além do técnico Rogério Ceni.

Diferentes dos últimos anos, o time ideal não definido por votação popular, mas por avaliação interna do próprio perfil da Copa do Nordeste, que escolheu os seguintes jogadores: Ronaldo (Bahia); Gilberto (Bahia), David Duarte (Bahia), Ramos Mingo (Bahia) e Luciano Juba (Bahia); Acevedo (Bahia), Luiz Otávio (Confiança) e Rodrigo Nestor (Bahia); Neto Oliveira (Confiança), Luciano Rodríguez (Bahia) e Tiago (Bahia). Técnico: Rogério Ceni (Bahia).

Nunca antes uma equipe havia emplacado tantos representantes em uma única edição. Até então, a marca histórica era de oito jogadores, alcançada por Sampaio Corrêa em 2018, Fortaleza em 2019 e Ceará em 2020.

Para alguns nomes, a premiação tem um sabor ainda mais especial. Luciano Juba conquistou um feito pessoal: é a terceira vez que aparece entre os melhores da competição, após duas escolhas consecutivas em 2022 e 2023, quando ainda defendia o Sport. Já Rogério Ceni foi eleito o melhor técnico da Copa do Nordeste pela segunda vez, repetindo o reconhecimento de 2019, à frente do Fortaleza.

O domínio baiano não se restringe a 2025. Com os nove novos prêmios individuais, o clube alcançou 31 indicações desde o retorno oficial da Copa do Nordeste em 2013, isolando-se no topo do ranking histórico. O Ceará aparece em segundo lugar, com 27, seguido por Sport (24) e Fortaleza (19).

