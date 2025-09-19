Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

Esquadrão venceu seis dos últimos sete duelos contra o Vozão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Bahia e Ceará no Brasileirão
Bahia venceu o Ceará por 1x0 no primeiro turno Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia enfrenta o Ceará neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca se recuperar da eliminação na Copa do Brasil e, principalmente, encerrar a sequência de duas derrotas no campeonato, para seguir firme na briga pelo G-4. E o adversário não poderia ser mais oportuno: diante do Vozão, o Esquadrão tem vantagem tanto no retrospecto geral quanto no recente.

Últimos confrontos entre Bahia x Ceará

Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x0 Ceará - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 3x2 Ceará - Fase de grupos Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Ceará 1x2 Bahia - Fase de grupos Copa do Nordeste 2024 por Tiago Caldas/EC Bahia
Bahia 1x1 Ceará - 23ª rodada Brasileirão 2021 por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
Bahia 1x0 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

No histórico de confrontos, o equilíbrio é grande, mas com leve superioridade baiana. Em 57 jogos, o Bahia soma 22 vitórias (39%), contra 20 triunfos do Ceará (23%) e 15 empates (26%). Pela Série A, o cenário se repete: 9 vitórias tricolores (39%), 6 alvinegras (32%) e 4 empates (21%).

Jogando no Ceará, porém, a vantagem muda de lado. No retrospecto geral, o Vozão leva a melhor com 13 vitórias (46%), contra 7 do Bahia (25%) e 8 empates (29%). Na elite do futebol nacional, os números seguem próximos: 4 vitórias do Ceará (50%), 2 do Tricolor (25%) e 2 empates.

Leia mais

Imagem - Bahia é derrotado pelo Ceará e vê título da Copa do Nordeste sub-20 escapar na Fonte Nova

Bahia é derrotado pelo Ceará e vê título da Copa do Nordeste sub-20 escapar na Fonte Nova

Imagem - Atacantes iniciam fase de transição em reapresentação do Bahia para duelo contra o Ceará

Atacantes iniciam fase de transição em reapresentação do Bahia para duelo contra o Ceará

Imagem - Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

O que anima o Bahia é o desempenho recente. A última derrota como visitante para o Vozão aconteceu em 2020, por 2 a 0, pela 5ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram três jogos em solo cearense, todos vencidos pelo Tricolor por 2 a 1 — dois pela Copa do Nordeste e um pela Série A.

Além disso, o Esquadrão está invicto há sete partidas contra o Ceará, com uma impressionante sequência de seis vitórias e um empate. Três desses triunfos aconteceram nesta temporada: dois pela Copa do Nordeste e um no primeiro turno do Brasileirão. O mais recente foi pela semifinal do Nordestão, decidido com gol de Tiago nos minutos finais.

Mais recentes

Imagem - Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola
Imagem - Bahia fará transmissão especial de jogos do Brasileirão no interior do estado; saiba onde

Bahia fará transmissão especial de jogos do Brasileirão no interior do estado; saiba onde
Imagem - Ex-presidente do Bahia exalta papel de diretor em negociações com o Grupo City: “Foi quem comprou nossa briga”

Ex-presidente do Bahia exalta papel de diretor em negociações com o Grupo City: “Foi quem comprou nossa briga”

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil