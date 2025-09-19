DE OLHO NO G-4

Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

Esquadrão venceu seis dos últimos sete duelos contra o Vozão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Bahia venceu o Ceará por 1x0 no primeiro turno Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia enfrenta o Ceará neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca se recuperar da eliminação na Copa do Brasil e, principalmente, encerrar a sequência de duas derrotas no campeonato, para seguir firme na briga pelo G-4. E o adversário não poderia ser mais oportuno: diante do Vozão, o Esquadrão tem vantagem tanto no retrospecto geral quanto no recente.

No histórico de confrontos, o equilíbrio é grande, mas com leve superioridade baiana. Em 57 jogos, o Bahia soma 22 vitórias (39%), contra 20 triunfos do Ceará (23%) e 15 empates (26%). Pela Série A, o cenário se repete: 9 vitórias tricolores (39%), 6 alvinegras (32%) e 4 empates (21%).

Jogando no Ceará, porém, a vantagem muda de lado. No retrospecto geral, o Vozão leva a melhor com 13 vitórias (46%), contra 7 do Bahia (25%) e 8 empates (29%). Na elite do futebol nacional, os números seguem próximos: 4 vitórias do Ceará (50%), 2 do Tricolor (25%) e 2 empates.

O que anima o Bahia é o desempenho recente. A última derrota como visitante para o Vozão aconteceu em 2020, por 2 a 0, pela 5ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram três jogos em solo cearense, todos vencidos pelo Tricolor por 2 a 1 — dois pela Copa do Nordeste e um pela Série A.