Bahia ganha reforço de Tiago, mas ainda acumula sete baixas para encarar o Ceará

Jovem atacante está recuperado; Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo, Caio Alexandre, Erick Pulga, João Paulo e David Duarte seguem fora

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:49

O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste
Tiago está recuperado de lesão na coxa Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia encerrou, na manhã desta sexta-feira (19), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o duelo contra o Ceará, neste sábado (20), às 18h30, no Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão. A novidade para o técnico Rogério Ceni é o retorno do atacante Tiago, que treinou normalmente nos últimos dois dias, após se recuperar de uma lesão na coxa que o tirou das duas últimas partidas.

Por outro lado, o Tricolor segue com uma lista de desfalques: Ademir, Erick, Kanu e Ruan Pablo participaram de atividades de transição física e técnica, assim como Caio Alexandre, que treinou na academia. Já Erick Pulga, João Paulo e David Duarte continuam em tratamento no departamento médico e também não estão à disposição.

Durante o último treino antes da partida, o elenco trabalhou inicialmente a construção de jogadas no campo 1 do CT. Em seguida, Rogério comandou um treino tático, interrompendo a atividade em diversos momentos para orientar ajustes de posicionamento. Na parte final, os jogadores treinaram finalizações.

Na tabela, o Bahia ocupa a 6ª colocação, com 36 pontos, e busca reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. O objetivo é vencer o Vozão, 11º colocado com 27 pontos, para tentar voltar ao G-4. Para isso, além de conquistar os três pontos, o Esquadrão também precisa torcer por tropeços de rivais diretos: o Mirassol, 4º com 39 pontos, contra o Juventude, e o Botafogo, 5º com 36, diante do Atlético-MG.

