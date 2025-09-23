ESQUADRÃO PRONTO

Repleto de desfalques, Bahia encerra preparação para encarar o Vasco

Tricolor não poderá contar com sete atletas para o confronto

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:08

Último treino do Bahia antes de encarar o Vasco Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia finalizou, na manhã desta terça-feira (23), a preparação para encarar o Vasco, nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni comandou o segundo dia seguido de treinos no CT Evaristo de Macedo, tentando arrumar a equipe para o duelo tendo sete desfalques.

Erick, Ruan Pablo, Caio Alexandre e Kanu estão em processo de transição, enquanto David Duarte, João Paulo e Erick Pulga se recuperam de lesão no departamento médico e estão fora da partida. Em contrapartida, Ademir participou parcialmente das atividades pelo segundo dia e pode entrar em campo por alguns minutos diante da equipe Cruzmaltina.

Os trabalhos do dia começaram no auditório. O grupo assistiu ao vídeo com os erros e acertos cometidos no jogo contra o Ceará. Em seguida, no campo 1, os atletas participaram de uma atividade técnica, com ênfase na troca de passes e finalizações, realizada em mini partidas.

Depois, o elenco foi dividido em três times. Dois participavam de um exercício tático, em metade do campo, enquanto o terceiro aprimorava inúmeras situações de jogo em lances de bola parada. Os papeis depois foram invertidos. Por fim, alguns jogadores trabalharam finalizações na entrada da grande área. O atacante Ademir treinou parcialmente com o grupo.