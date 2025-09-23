PREVISÕES

Vai ter queda? Sensitiva prevê como Bahia e Vitória vão terminar o Brasileirão 2025

Veja quem deve levantar a taça e quais serão os rebaixados

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:30

Ba-Vi Crédito: CORREIO*

O Brasileirão 2025 já movimenta previsões espirituais. Em vídeo publicado no YouTube, a sensitiva Lavínia Costa trouxe cenários distintos para os rivais baianos.

Segundo ela, o Vitória deve encerrar o campeonato rebaixado para a Série B. Além do rubro-negro, ela prevê a queda do Sport. Ceará, RB Bragantino, Fluminense e Grêmio são os times mais cotados para completar o temido Z4.

A Bahia é Bahêa 1 de 14

Já o Bahia surge com uma previsão mais otimista. Embora não esteja entre os favoritos ao título, o Tricolor é listado entre os times que podem surpreender com bons resultados, ao lado de Mirassol, Santos e São Paulo. Para Lavínia, o desempenho da equipe pode superar expectativas e render uma campanha positiva na Série A.

Torcida do Vitória 1 de 12

No panorama geral, a vidente ainda colocou Vasco, Juventude, Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras em um grupo de equipes sem chances de título, mas sujeitas a dificuldades.

Quando o assunto é favoritismo, Lavínia não hesitou: a taça do Brasileirão 2025 deve ficar entre Flamengo, Atlético-MG, Corinthians e Internacional.