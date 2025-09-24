Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Tricolor visita o Vasco, nesta quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:00

Luciano Juba é uma das esperanças do Bahia contra o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia busca encerrar um jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (24), quando visita o Vasco, em jogo atrasado da 16ª rodada. No Rio de Janeiro, a equipe precisa do triunfo para se aproximar do G-4 da competição. A bola rola em São Januário, às 19h30.

A última vitória do time na Série A foi no último dia 24 de agosto, quando bateu o Santos por 2x0, na Arena Fonte Nova. Desde então, o Esquadrão empatou contra o Ceará, no último sábado (20), e foi derrotado por Mirassol e Cruzeiro. Os resultados custaram o lugar do clube no G-4. Atualmente, o tricolor ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, apenas dois à frente do São Paulo, que está em 7º.

Já o Vasco está na 16ª posição, com 24 pontos, e está somente dois pontos à frente do Vitória, que ocupa a primeira posição do Z-4. O cruzmaltino venceu só uma das últimas cinco partidas no campeonato e empatou os dois últimos jogos, contra Flamengo e Ceará.

Apesar da posição dos cariocas, o lateral Luciano Juba ressaltou a dificuldade do confronto e a importância de não subestimar o adversário. “Sabemos que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todas as equipes são bem qualificadas, independentemente da situação em que estejam. Creio que teremos partidas muito difíceis, mas temos que fazer o nosso melhor para conquistar os triunfos, que são importantes para nos mantermos na parte de cima da tabela”, afirmou em coletiva realizada na última terça (23).

O histórico do confronto em terras cariocas é marcado pelo equilíbrio. Ao todo, o Bahia jogou 33 vezes como visitante, com nove triunfos, 11 empates e 13 derrotas. Pela Série A, foram 27 partidas, com oito vitórias para cada lado. “Vai ser um jogo muito difícil, na casa do adversário. Sabemos o quanto é complicado jogar lá, com a torcida deles incentivando. Creio que se fizermos o que estamos trabalhando no dia a dia e o que fizemos de bom nos outros jogamos, temos a capacidade de realizar um grande jogo e sair com o triunfo”, falou Juba.

Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco

Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 12
Bahia encerra preparação para duelo contra o Vasco por Letícia Martins/EC Bahia

Desfalques e retorno de Ademir

Para o duelo, a equipe poderá contar com o retorno do atacante Ademir, que está fora de o dia 24 de agosto, quando sofreu uma lesão na coxa no triunfo diante dos santistas. O jogador está em fase final do tratamento e trabalhou parcialmente com os companheiros nos treinos realizados nesta semana no CT Evaristo de Macedo.

Em coletiva após o jogo no Ceará, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de ter o atacante liberado para a partida. “É uma peça que faz falta. Estamos improvisando jogadores nessa posição nos últimos jogos. Vamos torcer para que possamos tê-lo por dez, 15 ou 20 minutos para nos ajudar”, disse.

Apesar do possível retorno de Ademir, a equipe terá cerca de sete desfalques contra o Vasco. Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em transição física, enquanto David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam em tratamento médico. Ceni admitiu que esse trio não terá condições de atuar no Rio.

“Estamos com alguns desses jogadores há 30 dias fora, o que pesa muito para nós. É uma grande oportunidade jogar contra o Vasco. Temos que aproveitar esse jogo atrasado para buscar esses pontos que nos coloque juntos ou à frente dos concorrentes que nos ultrapassaram nas últimas rodadas”, completou o técnico.

Mais recentes

Imagem - Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento

Novo técnico do Vitória, Jair Ventura é especialista em salvar equipes do rebaixamento
Imagem - Bahia anuncia transmissão de jogo da Série A no interior; veja onde

Bahia anuncia transmissão de jogo da Série A no interior; veja onde
Imagem - Ainda sob as ordens de Rodrigo Chagas, Vitória segue preparação para encarar o Grêmio

Ainda sob as ordens de Rodrigo Chagas, Vitória segue preparação para encarar o Grêmio

MAIS LIDAS

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
01

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual
03

Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Imagem - 5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões
04

5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões