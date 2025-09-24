SÉRIE A

Bahia busca encerrar jejum em duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Tricolor visita o Vasco, nesta quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:00

Luciano Juba é uma das esperanças do Bahia contra o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia busca encerrar um jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (24), quando visita o Vasco, em jogo atrasado da 16ª rodada. No Rio de Janeiro, a equipe precisa do triunfo para se aproximar do G-4 da competição. A bola rola em São Januário, às 19h30.

A última vitória do time na Série A foi no último dia 24 de agosto, quando bateu o Santos por 2x0, na Arena Fonte Nova. Desde então, o Esquadrão empatou contra o Ceará, no último sábado (20), e foi derrotado por Mirassol e Cruzeiro. Os resultados custaram o lugar do clube no G-4. Atualmente, o tricolor ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, apenas dois à frente do São Paulo, que está em 7º.

Já o Vasco está na 16ª posição, com 24 pontos, e está somente dois pontos à frente do Vitória, que ocupa a primeira posição do Z-4. O cruzmaltino venceu só uma das últimas cinco partidas no campeonato e empatou os dois últimos jogos, contra Flamengo e Ceará.

Apesar da posição dos cariocas, o lateral Luciano Juba ressaltou a dificuldade do confronto e a importância de não subestimar o adversário. “Sabemos que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todas as equipes são bem qualificadas, independentemente da situação em que estejam. Creio que teremos partidas muito difíceis, mas temos que fazer o nosso melhor para conquistar os triunfos, que são importantes para nos mantermos na parte de cima da tabela”, afirmou em coletiva realizada na última terça (23).

O histórico do confronto em terras cariocas é marcado pelo equilíbrio. Ao todo, o Bahia jogou 33 vezes como visitante, com nove triunfos, 11 empates e 13 derrotas. Pela Série A, foram 27 partidas, com oito vitórias para cada lado. “Vai ser um jogo muito difícil, na casa do adversário. Sabemos o quanto é complicado jogar lá, com a torcida deles incentivando. Creio que se fizermos o que estamos trabalhando no dia a dia e o que fizemos de bom nos outros jogamos, temos a capacidade de realizar um grande jogo e sair com o triunfo”, falou Juba.

Desfalques e retorno de Ademir

Para o duelo, a equipe poderá contar com o retorno do atacante Ademir, que está fora de o dia 24 de agosto, quando sofreu uma lesão na coxa no triunfo diante dos santistas. O jogador está em fase final do tratamento e trabalhou parcialmente com os companheiros nos treinos realizados nesta semana no CT Evaristo de Macedo.

Em coletiva após o jogo no Ceará, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de ter o atacante liberado para a partida. “É uma peça que faz falta. Estamos improvisando jogadores nessa posição nos últimos jogos. Vamos torcer para que possamos tê-lo por dez, 15 ou 20 minutos para nos ajudar”, disse.

Apesar do possível retorno de Ademir, a equipe terá cerca de sete desfalques contra o Vasco. Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguem em transição física, enquanto David Duarte, Erick Pulga e João Paulo continuam em tratamento médico. Ceni admitiu que esse trio não terá condições de atuar no Rio.