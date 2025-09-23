Bahia anuncia transmissão de jogo da Série A no interior; veja onde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:08
Torcedores de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, terão a oportunidade de acompanhar o jogo entre Bahia x Palmeiras pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na caravana “A Bahia é Bahêa”, que chega na cidade neste domingo (28), a partir das 14h. O evento será realizado na Praça Padre Mateus, no centro da cidade.
A Bahia é Bahêa
A bola rola às 16h, na Arena Fonte Nova. Além da transmissão, através de um telão de LED disponibilizado no espaço, a noite contará com shows, atendimento ao sócio, loja oficial, museu itinerante, área kids e a presença das mascotes e das Tricolíderes.
A caravana “A Bahia é Bahêa” encerra sua turnê no dia 1º de outubro, em Feira de Santana, quando ocorre o duelo Botafogo x Bahia pela 26ª rodada da Série A. A partida será transmitida no evento, cujo local ainda será divulgado.