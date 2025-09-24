DERROTA FRUSTRANTE

Bahia sai na frente, mas leva a virada e perde para o Vasco no Brasileirão

Resultado amplia jejum de triunfos para quatro partidas e mantém a equipe na sexta posição, com 37 pontos.

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:32

Sanabria foi o autor do gol tricolor contra o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia foi para o Rio de Janeiro com a missão de encerrar o jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco, a equipe saiu na frente com Sanabria, mas viu Jean Lucas ser expulso logo depois. Com um a menos desde os 34, o Esquadrão não suportou a pressão do adversário e viu Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Juba (contra) virarem o duelo e decretarem a vitória vascaína, por 3x1.

Com o resultado, o tricolor se manteve em 6º lugar, com 37 pontos, e estendeu seu jejum de triunfos para quatro partidas. A equipe também desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G-4 da competição. O time volta a campo no próximo domingo (28), quando recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A.

O jogo



O técnico Rogério Ceni fez duas alterações na equipe que foi a campo no empate contra o Ceará: Gilberto e Rezende nos lugares de Arias e Acevedo. O Vasco começou pressionando o tricolor no campo de ataque. A primeira chegada dos cariocas ocorreu aos 10, quando Nuno Moreira desviou cobrança de escanteio de Coutinho e carimbou a trave. O cruzmaltino seguia cercando a área do Bahia, que tinha dificuldades na criação.

Se o Esquadrão não conseguia levar perigo ao adversário, a zaga vascaína tratou de ajudar. Aos 31, Freitas e Hugo Moura se atrapalharam na saída de bola. Esperto, Sanabria ganhou na dividida do volante do Vasco, roubou a bola e deu um toque por cima para vencer o goleiro Léo Jardim. Belo gol do argentino, que abriu a sua contagem com a camisa azul, vermelha e branca.

Se recebeu o tento de presente, o tricolor não demorou para retribuir o favor. Aos 34, Jean Lucas deu uma cotovelada no volante Barros em disputa no meio de campo. O lance passou batido pelo árbitro, que foi chamado pelo VAR e expulsou o jogador do Bahia.

Com um a menos, Rogério Ceni colocou Acevedo em campo no lugar de Willian José. O Vasco aproveitou a vantagem numérica para buscar o empate. A pressão deu resultado quando, aos 45, Cuesta cruzou para Philippe Coutinho, que apareceu sozinho na pequena área, completar para o gol. Ainda deu tempo de Puma Rodríguez obrigar boa defesa de Ronaldo antes do final da primeira etapa.

O Esquadrão voltou do intervalo com Arias no lugar de Gilberto. O segundo tempo seguiu na mesma toada da primeira metade, com o cruzmaltino cercando a área da equipe baiana, mas quebrar o bloqueio defensivo.

Se não era possível com a bola rolando, coube a bola parada resolver o jogo para os cariocas. Aos 14, Nuno Moreira cobrou escanteio pela direita, Puma Rodríguez subiu mais alto que a defesa e testou firme, sem chances de defesa para Ronaldo. Gol que explodiu as arquibancadas de São Januário e virou o placar para o Vasco.

O técnico tricolor tentou responder com as entradas de Rodrigo Nestor e Tiago, nos lugares de Éverton Ribeiro e Michel Araújo. O volante entrou querendo mostrar serviço, ao ser lançado em velocidade na área vascaína e mandar para fora. Pouco tempo depois, Iago Borduchi entrou no lugar de Sanabria.

Aos 31, veio o tento que sepultou o sonho do empate baiano. Nuno Moreira interceptou passe de Ramos Mingo no campo de ataque e tocou para Vegetti que tentou cruzamento para a área. Se procurava Andrés Gómez, a bola encontrou Luciano Juba, que interceptou mal e mandou contra a própria rede. Vasco 3x1.

O gol animou os cariocas, que partiram em busca da goleada. Com 36, Coutinho cobrou falta que tirou tinta da trave. Na sequência, David obrigou boa intervenção de Ronaldo em chute de fora da área. Três minutos depois, o atacante foi lançado por Vegetti na entrada da área e bateu na saída do arqueiro tricolor, que fez a defesa.

A partir dali, a partida seguiu sem grandes chances para as duas equipes. Ainda deu tempo para Vegetti desperdiçar uma ótima chance na área do Bahia e para Tiago bater cruzado para defesa de Léo Jardim. No final, ficou a festa da torcida vascaína, que vê o clube se afastar do Z-4, e a frustração tricolor, após perder a chance de se reaproximar dos quatro primeiros.

Ficha técnica

Vasco x Bahia – 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Lucas Oliveira), Andrés Gomez (Garré) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Michel Araújo (Tiago), Sanabria (Iago Borduchi) e Willian José (Acevedo). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Gols: Sanabria aos 31 e Coutinho aos 45 do primeiro tempo; Puma Rodríguez aos 12 e Luciano Juba (contra) aos 31 do segundo tempo

Cartões amarelos: David (Vasco); Gilberto e Sanabria (Bahia)

Cartão vermelho: Jean Lucas (Bahia)

Público: 15.528 pagantes

Renda: R$ 1.091.238,00

Arbitragem: Joao Vitor Gobi, auxiliado por Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo)