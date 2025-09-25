Acesse sua conta
Jair Ventura confia na permanência do Vitória na Série A: 'Não vou pegar desafio que não acredito'

Apresentado oficialmente no Barradão nesta quinta-feira (25), técnico assume time na 17ª posição com o objetivo de evitar o rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:06

Jair Ventura em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Vitória
Jair Ventura em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na manhã desta quinta-feira (25), o Estádio Barradão foi o palco para o segundo treino e a apresentação oficial de Jair Ventura como novo comandante do Vitória. Após a atividade em campo, o treinador foi apresentado à imprensa pelo diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, e em seguida concedeu sua primeira coletiva. Com contrato válido até o final da temporada, o técnico chega com um objetivo claro e urgente: salvar o time rubro-negro do rebaixamento nas 14 rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

A escolha por Jair Ventura, conforme explicou o executivo Gustavo Vieira, foi pautada pelo histórico bem-sucedido do profissional em situações similares. Ele já realizou o feito de resgatar times da zona de rebaixamento em quatro oportunidades distintas: pelo Botafogo em 2016, chegando a conquistar uma vaga inédita na Libertadores; pelo Goiás em 2019, com classificação para a Sul-Americana; pelo Sport em 2020; e mais recentemente, pelo Juventude em 2021, quando assumiu a equipe a apenas 11 rodadas do fim.

Jair Ventura ao lado de Gustavo Vieira, Emílio Faro e António Macedo
Jair Ventura ao lado de Gustavo Vieira, Emílio Faro e António Macedo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do currículo que o coloca como especialista em salvações, Jair Ventura rejeita o rótulo de "salvador da pátria" e evita criar expectativas irreais. O treinador deixa claro que só aceitou o desafio por acreditar genuinamente na possibilidade de sucesso, ainda que reconheça a dificuldade da missão.

“Eu não tô aqui para falar que não vai ser fácil, mas a gente tem todas as condições e a gente vai ver um crescimento com o passar do tempo, quanto mais quando abrir esse tempo de treino que a gente vai implementar um pouco mais aquilo que a gente acredita. Já que eu falei que não pode ser tudo de uma vez, mas temos todas as condições sim, senão eu não viria. Eu não vou pegar um desafio que eu não acredito”, disse o treinador.

“Os protagonistas do jogo são os atletas, volto a repetir. Nós somos apenas uma pequena peça dentro dessa máquina chamada Vitória. Zero Salvador da Pátria. E eu venho para cá muito motivado, até por esse desafio. Eu gosto de grandes jogos, eu gosto de grandes desafios. A minha vida foi feita assim”, concluiu.

Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando

Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 4
Segundo treino do Vitória com Jair Ventura no comando por Victor Ferreira/EC Vitória

Experiência na Série A e ajustes gradativos

O novo técnico chega ao Vitória após passagens por Goiás e Avaí em 2025. Apesar de atuar na Segunda Divisão recentemente, Jair Ventura, que completará uma década de carreira, garante estar plenamente adaptado e inteirado sobre os desafios da elite do futebol nacional, graças à sua vasta experiência.

“A gente assiste aos jogos o dia todo. Quando a gente está em outra divisão é diferente. Vou completar dez anos de carreira agora. Só disputei duas vezes a Série B. Conheço a Série A, o elenco, nossos adversários. Tenho sete trabalhos em Série A. Adaptadíssimo para essa função”, garantiu.

Questionado sobre as mudanças necessárias para reverter a situação do Vitória – que possui o segundo pior ataque (19 gols) e a terceira pior defesa (35 gols sofridos) do campeonato –, o treinador foi evasivo. Ele evitou apontar setores específicos ou criticar o trabalho de seus antecessores, preferindo focar em uma evolução coletiva e gradativa.

“Seria pouco inteligente chegar aqui e mostrar pontos fracos. A gente não vai caçar vilão ou setores. Vai trabalhar para melhorar como um todo. Seria incoerente chegar aqui e falar dos jogos passados e identificar defeitos no trabalho dos outros treinadores. Não gostaria que fizessem comigo. São bons treinadores que passaram. Temos que aproveitar também o que foi bom, mas também não vou falar”, destacou.

“Lógico que, no decorrer de um jogo, se a gente achar que tem um ponto que deve ser trabalhado mais, dado mais ênfase e acertar essa fase do jogo, a gente vai sim trabalhar. Mas sempre que eu chego em todos os trabalhos, nos poucos treinos que a gente tem, vamos trabalhar todas as fases do jogo com a mesma importância. Implementados as ideias de jogo de forma gradual”, concluiu.

Comissão técnica de confiança

Para executar esse plano, o treinador contará com uma comissão técnica de sua confiança. Ele mantém no clube Rodrigo Chagas, Cleber dos Santos e Marcos Carvalho, e traz consigo os auxiliares Emílio Faro e o analista de desempenho António Macedo, com quem trabalha há anos.

“Estamos há 13 anos juntos. A gente conquistou títulos no primeiro campeonato. O Antônio é responsável pela montagem e estudo dos adversários. O Emílio é responsável pelos treinos. Só sou 100% quando estou com os dois. A gente tem o Cleber e o Rodrigo. Acredito demais em todos os profissionais que aqui estão. Todo mundo sabe quem é todo mundo. Cheguei com ótimas referências de todos”, ressaltou.

Desafio imediato contra o Grêmio

Com o Vitória na 17ª colocação, com 22 pontos, precisando reagir urgentemente na competição, Jair Ventura e sua comissão terão que agir como uma verdadeira força-tarefa para preparar a equipe para encarar o Grêmio, neste domingo (28), às 11h, em Porto Alegre.

A equipe terá um total de seis sessões de treino para se preparar para a partida, mas apenas desde ontem o time está sob as ordens do novo técnico. Na prática, Jair Ventura contará com apenas quatro dias para aprumar a equipe, encerrando a preparação específica já em solo gaúcho, com um último trabalho no CT do Internacional neste sábado (27).

“A gente tem pouco tempo de trabalho para o primeiro jogo. Mas que a gente possa ao menos ter mudança de atitude. É inegociável não ter uma equipe competitiva. Competir não é sobre qualidade. É querer. Na troca de comando todos os jogadores sentem que podem ter nova oportunidade. Vai jogar quem estiver no melhor momento. Aqueles que estiverem vão jogar. E essa competitividade passa para os jogos”.

