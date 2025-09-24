ROTATIVIDADE ALTA

Vitória anuncia Jair Ventura e terá quatro treinadores na temporada pela primeira vez desde 2022

Novo comandante do Leão assinou até o fim do ano

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:28

Jair Ventura é o novo teinador do Leão Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória oficializou, no início da tarde desta quarta-feira (24), a contratação de Jair Ventura. O treinador chega à Toca para assumir o posto de Rodrigo Chagas, que foi efetivado no cargo há menos de um mês e será realocado para o cargo de auxiliar técnico. Ventura assina até o fim da temporada e traz consigo o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo.

Depois de Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas não conseguirem engrenar, o profissional de 46 anos é o escolhido da vez da diretoria para tentar salvar o time. Ventura terá 14 rodadas para tentar apagar o incêndio e escapar da degola, feito que já conseguiu três vezes ao longo da carreira, com o Botafogo em 2017, Sport em 2020 e Juventude em 2021.

Time volta a ter alta rotatividade de treinadores

A chegada de Ventura marca um preocupante retorno a um cenário que parecia superado: a instabilidade crônica no comando técnico. Pela quarta vez nesta temporada, o Leão terá um treinador diferente, algo que não acontecia desde 2022, quando Dado Cavalcanti, Geninho, e João Burse treinaram o time. Este é um reflexo, assim como foi em 2022, direto de um momento de crise de resultados, com o clube atualmente na 17ª posição do Brasileirão, com 22 pontos.

Tempo de trabalhos dos últimos treinadores do Vitória 1 de 10

No entanto, é importante notar que o Vitória vinha conseguindo escapar dessa situação nas últimas duas temporadas. Após um período de extrema instabilidade – entre o fim da passagem de Vagner Mancini em julho 2018 e a chegada de João Burse, contanto também com interinos, o time teve 19 trocas de comando em 1.384 dias, uma média de apenas 72 dias por profissional –, o clube encontrou uma relativa solidez.

João Burse, que assumiu em junho de 2022, conquistou um acesso improvável à Série B. Em 2023, após um início ruim, foi substituído por Léo Condé, que fez um grande trabalho e levou o time ao título da Série B, conquistou o Baianão em 2024, mas foi demitido após um péssimo começo no Brasileirão. Thiago Carpini assumiu e, após uma campanha de recuperação que deixou o time na 11ª posição e classificou para a Sul-Americana, foi demitido em julho.

Esse trio – Burse (229 dias, 24 jogos, média de 1,71 ppj), Condé (459 dias, 74 jogos, média de 1,66 ppj) e Carpini (421 dias, 74 jogos, média de 1,43 ppj) – representou uma pausa benéfica na instabilidade, com uma média de 369 dias no cargo, permitindo que os trabalhos fossem desenvolvidos com mais profundidade.