TREINO NA TOCA

Ainda sob as ordens de Rodrigo Chagas, Vitória segue preparação para encarar o Grêmio

Enquanto aguarda a chegada de Jair Ventura, equipe rubro-negra intensifica treinos para duelo em Porto Alegre

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:50

Rodrigo Chagas comandou as atividades nesta terça (23) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Jair Ventura será o novo técnico do Vitória. Mas enquanto o novo treinador não desembarca na Toca, nesta terça-feira (23), quem comandou as atividades de preparação da equipe para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (28), às 11h, em Porto Alegre, foi Rodrigo Chagas, que deixará o cargo com a chegada de Ventura, mas seguirá fazendo parte da comissão técnica.

Após o aquecimento, o segundo dia consecutivo de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura começou com um circuito de força comandado pelo preparador físico Juninho Nogueira. Na sequência, os atletas realizaram trabalho com bola, em um rondo dividido em três quadrantes, cada um com sete jogadores.

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Grêmio (23/9) 1 de 10

Na parte final, Rodrigo, auxiliado por Cleber dos Santos e Marcos Carvalho, conduziu um jogo em espaço reduzido, com quatro equipes de sete jogadores se enfrentando alternadamente. Enquanto isso, os goleiros treinavam fundamentos específicos com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

O elenco rubro-negro volta a treinar na tarde desta quarta-feira (24), já com a expectativa de que Jair Ventura assuma o comando. Até a viagem para Porto Alegre, marcada para sábado (27), serão realizados cinco treinos em Salvador. O último acontecerá no CT do Internacional.