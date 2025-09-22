REAPRESENTAÇÃO

Vitória inicia preparação para enfrentar o Grêmio desfalcado por atacante

Fabri ficou entregue à fisioterapia do clube após deixar o jogo contra o Fluminense sentindo a coxa

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:07

Reapresentação do Vitória após derrota para o Fluminense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira (22), no CT Manoel Pontes Tanajura, e iniciou a preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (28), às 11h, na Arena, em Porto Alegre. A principal ausência no primeiro treino da semana foi o volante Fabri, que deixou o jogo contra o Fluminense com dores na parte posterior da coxa e ficou em tratamento na fisioterapia do clube.

Os atletas que começaram a partida diante do Flu fizeram atividades regenerativas na academia, com complemento de massagem, banheira aquecida e imersão em água gelada no vestiário do Barradão. A exceção foi Dudu, expulso ainda no primeiro tempo no Maracanã e suspenso para o duelo contra os gaúchos.

Já os demais jogadores, incluindo Ronald, que entrou ainda na etapa inicial contra o time carioca, foram ao gramado do miniestádio Bebeto Gama. Lá, o preparador físico Juninho Nogueira comandou o aquecimento com exercícios de mobilidade e coordenação.

Na sequência, Rodrigo Chagas e sua comissão técnica deram início às atividades com um rondo posicional, voltado para manutenção da posse de bola e controle de espaço. Depois, o grupo trabalhou transições ofensivas rápidas a partir da recuperação da posse.

O treino foi encerrado com um jogo competitivo de 10 contra 10, em que o time de colete venceu com gols de Lucas Braga e Romarinho. Os goleiros, por sua vez, realizaram trabalhos específicos com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Recém chegado ao clube, Kike Saverio segue em processo de recondicionamento físico, enquanto o português Rúben Ismael segue trabalhando com o preparador Diego Almeida no processo de transição física após artroscopia no joelho.