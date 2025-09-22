Acesse sua conta
Vitória vê risco de rebaixamento disparar para quase 70% após derrota para o Fluminense

Leão da Barra tem 66% de chances de queda segundo a UFMG

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:53

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota por 1x0 para o Fluminense, no último fim de semana, foi um duro golpe para o Vitória. Além de desperdiçar a chance de deixar a zona de rebaixamento jogando em casa, o time viu suas probabilidades de queda aumentarem de forma significativa. Antes do confronto direto, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estimava as chances de rebaixamento do Leão da Barra em 50,3%. Após o revés, o número subiu para 66%.

Atualmente na 17ª colocação, com 22 pontos, o Leão da Barra foi ultrapassado pelo Juventude, que tem 57,7% de risco e ocupa a 18ª posição. Acima da zona, o Vasco aparece em 16º com 24 pontos e 29,5% de chance de queda, seguido de perto por Atlético-MG (15,1%) e Santos (15,8%), que ocupam a 15ª e 14ª colocações, respectivamente.

Apesar do revés, a situação do Vitória não se agravou ainda mais graças aos tropeços dos concorrentes diretos. O Juventude perdeu para o Mirassol (2 a 0), o Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras (4 a 1), o Atlético-MG caiu diante do Botafogo (1 a 0) e o Vasco empatou com o Flamengo em 1 a 1. Apenas Santos e Sport conseguiram vencer na rodada.

Ainda assim, o alerta segue ligado. Juventude, Fortaleza, Vasco e Santos têm um jogo atrasado cada, enquanto o Atlético-MG precisa disputar dois. Esses confrontos pendentes podem alterar o equilíbrio da tabela e aumentar a pressão sobre os baianos.

Sem vencer em casa, pressionado pela tabela e agora entre os mais ameaçados da competição, o Vitória sabe que precisa reagir de imediato. O próximo compromisso será neste domingo (28), às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

