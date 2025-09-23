É O NOME CERTO?

Vitória encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Avaí já comunicou que o treinador esta de saída para um clube da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:40

Jair Ventura Crédito: Guilherme Griebeler/Avaí

O Vitória terá um novo comandante para a reta final do Brasileirão. Jair Ventura, que estava no Avaí, tem acerto encaminhado com o Leão da Barra e deve assumir o lugar de Rodrigo Chagas, que dirigiu a equipe nas últimas três partidas e permanecerá na comissão técnica. A informação foi divulgada pelo ge. O CORREIO tentou contato com a diretoria rubro-negra, mas não obteve resposta.

Em nota oficial, o Avaí confirmou a saída de Jair e de sua comissão técnica para uma equipe da Série A — no caso, o Vitória. Após Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas, o treinador será o quarto a comandar o Leão nesta temporada. Ele é esperado em Salvador nesta quarta-feira (24), quando deve assinar contrato válido até o fim do ano.

Comunicado do Avaí Crédito: Reprodução

Apesar de ter apenas 46 anos, Jair Ventura reúne experiência em clubes de grande expressão no futebol brasileiro. Filho de Jairzinho, ídolo do Botafogo e campeão mundial pela Seleção em 1970, o treinador já passou por Botafogo, Corinthians, Santos, Sport, Chapecoense, Goiás e Atlético-GO.

No Avaí desde março, Ventura chegou a colocar o clube catarinense entre os postulantes ao acesso, ficando a apenas dois pontos do G-4 na 21ª rodada. Contudo, a equipe perdeu fôlego e hoje ocupa a 11ª colocação da Série B, com 37 pontos, seis a menos que o grupo de acesso. o todo, ele comandou a equipe catarinense em 27 jogos, conquistando nove vitórias, dez empates e oito derrotas.