MAIS UMA DERROTA

Vitória perde para o Fluminense no Barradão e segue na zona de rebaixamento da Série A

Rubro-negro é derrotado pela segunda vez consecutiva no campeonato e se complica na tabela

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18:00

Vitória e Fluminense fizeram um jogo disputado no Barradão Crédito: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

O Vitória segue em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (20), o Leão recebeu o Fluminense e voltou a decepcionar. Derrota de 1x0, gol marcado por Hércules, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe vermelha e preta continua em 17 lugar, com 22 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada o time comandado por Rodrigo Chagas tentará a reabilitação diante do Grêmio, domingo (28), às 11h, em Porto Alegre.