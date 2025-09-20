Vitória perde para o Fluminense no Barradão e segue na zona de rebaixamento da Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18:00
O Vitória segue em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (20), o Leão recebeu o Fluminense e voltou a decepcionar. Derrota de 1x0, gol marcado por Hércules, aos 36 minutos do primeiro tempo.
Com o resultado, a equipe vermelha e preta continua em 17 lugar, com 22 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada o time comandado por Rodrigo Chagas tentará a reabilitação diante do Grêmio, domingo (28), às 11h, em Porto Alegre.
O próximo duelo como mandante será com o Ceará, dia 2 de outubro.