Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória perde para o Fluminense no Barradão e segue na zona de rebaixamento da Série A

Rubro-negro é derrotado pela segunda vez consecutiva no campeonato e se complica na tabela

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18:00

Vitória e Fluminense fizeram um jogo disputado no Barradão
Vitória e Fluminense fizeram um jogo disputado no Barradão Crédito: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

O Vitória segue em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (20), o Leão recebeu o Fluminense e voltou a decepcionar. Derrota de 1x0, gol marcado por Hércules, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe vermelha e preta continua em 17 lugar, com 22 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada o time comandado por Rodrigo Chagas tentará a reabilitação diante do Grêmio, domingo (28), às 11h, em Porto Alegre.

O próximo duelo como mandante será com o Ceará, dia 2 de outubro.

Leia mais

Imagem - Atacante revelado pelo Vitória faz gol em sua estreia na Champions

Atacante revelado pelo Vitória faz gol em sua estreia na Champions

Imagem - Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Imagem - Vitória amarga sua pior campanha na era dos pontos corridos

Vitória amarga sua pior campanha na era dos pontos corridos

Mais recentes

Imagem - Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4

Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4

MAIS LIDAS

Imagem - Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste sábado (20)
01

Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste sábado (20)

Imagem - Faustão emociona ao levar a filha Lara ao altar em cadeira de rodas; veja vídeo
02

Faustão emociona ao levar a filha Lara ao altar em cadeira de rodas; veja vídeo

Imagem - Saiba como baiano transformou festas com papel crepom em negócio de até R$ 90 mil na Cidade Baixa
03

Saiba como baiano transformou festas com papel crepom em negócio de até R$ 90 mil na Cidade Baixa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil