Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Jogador elogiou recepção calorosa que recebeu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:26

Kike Saverio
Kike Saverio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória oficializou nesta quinta-feira a chegada do atacante equatoriano Kike Saverio, de 26 anos. O jogador, que passou pela base do Barcelona, integrou a seleção do Equador e atuou recentemente no Aris Thessaloniki, da Grécia, chega com expectativas de reforçar o ataque rubro-negro.

Kike foi apresentado com entusiasmo e destacou a recepção calorosa da torcida. Ele afirmou estar impressionado com a estrutura do clube e com o apoio recebido desde a chegada. Esta é a primeira experiência do atacante fora da Europa, e ele se mostrou animado para enfrentar os desafios do Brasileirão. "A verdade é que aqui é incrível. Não esperava uma recepção assim, um clube tão bem estruturado. A primeira impressão foi muito boa".

O jogador explicou que pode atuar em todas as posições de ataque, mas prefere jogar aberto pelas pontas. "Nas três posições da frente eu jogo em todas, mas normalmente jogo de extremo. Pela direita ou esquerda", explicou. 

Sobre a condição física, Kike ressaltou que ainda precisa se adaptar aos treinos com o grupo, mas já segue um plano para chegar ao nível dos companheiros rapidamente. A estreia contra o Fluminense, neste sábado, ainda depende de liberação burocrática, além da adaptação. "Como vocês sabem eu estou parado. Junto com o clube organizamos um plano para que o mais rápido possível eu esteja adaptado. Fisicamente, estava trabalhando todo esse tempo. Em campo preciso me adaptar com a equipe. Vou trabalhar o mais forte que eu possa para acelerar o processo", garantiu. 

Kirk também falou do atual momento complicado do Vitória, que está na zona de rebaixamento na tabela, e disse que crê em uma recuperação. "Se eu não acreditasse nisso, não tinha vindo. Acredito que podemos solucionar isso", afirmou. 

O atacante se juntará ao compatriota Aitor Cantalapiedra, outro ex-jogador da base do Barcelona. Os dois não se conheciam pessoalmente antes. "Eu já conhecia ele, quando éramos mais jovens eu vi ele jogando pela BarçaTV. Mas pessoalmente nunca nos falamos".

Mais recentes

Imagem - Campeonato de Canoa Polinésia reúne mais de 200 atletas na Praia de Inema no fim de semana

Campeonato de Canoa Polinésia reúne mais de 200 atletas na Praia de Inema no fim de semana
Imagem - Após morte da mãe, técnico Bernardinho vai às lágrimas em jogo do Mundial de Vôlei

Após morte da mãe, técnico Bernardinho vai às lágrimas em jogo do Mundial de Vôlei
Imagem - Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil
02

Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Imagem - Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido
03

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação