REFORÇO

Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Jogador elogiou recepção calorosa que recebeu

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:26

Kike Saverio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória oficializou nesta quinta-feira a chegada do atacante equatoriano Kike Saverio, de 26 anos. O jogador, que passou pela base do Barcelona, integrou a seleção do Equador e atuou recentemente no Aris Thessaloniki, da Grécia, chega com expectativas de reforçar o ataque rubro-negro.

Kike foi apresentado com entusiasmo e destacou a recepção calorosa da torcida. Ele afirmou estar impressionado com a estrutura do clube e com o apoio recebido desde a chegada. Esta é a primeira experiência do atacante fora da Europa, e ele se mostrou animado para enfrentar os desafios do Brasileirão. "A verdade é que aqui é incrível. Não esperava uma recepção assim, um clube tão bem estruturado. A primeira impressão foi muito boa".

O jogador explicou que pode atuar em todas as posições de ataque, mas prefere jogar aberto pelas pontas. "Nas três posições da frente eu jogo em todas, mas normalmente jogo de extremo. Pela direita ou esquerda", explicou.

Sobre a condição física, Kike ressaltou que ainda precisa se adaptar aos treinos com o grupo, mas já segue um plano para chegar ao nível dos companheiros rapidamente. A estreia contra o Fluminense, neste sábado, ainda depende de liberação burocrática, além da adaptação. "Como vocês sabem eu estou parado. Junto com o clube organizamos um plano para que o mais rápido possível eu esteja adaptado. Fisicamente, estava trabalhando todo esse tempo. Em campo preciso me adaptar com a equipe. Vou trabalhar o mais forte que eu possa para acelerar o processo", garantiu.

Kirk também falou do atual momento complicado do Vitória, que está na zona de rebaixamento na tabela, e disse que crê em uma recuperação. "Se eu não acreditasse nisso, não tinha vindo. Acredito que podemos solucionar isso", afirmou.