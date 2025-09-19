CRIA DA TOCA

Atacante revelado pelo Vitória faz gol em sua estreia na Champions

Alisson Santos marcou um dos gols do Sporting na Vitória por 4x1 contra o Kairat, do Cazaquistão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:06

Alisson Santos em ação pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Sporting começou com o pé direito sua caminhada na fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. Nesta quinta-feira (18), em Lisboa, os Leões de Portugal venceram o Kairat, do Cazaquistão, por 4 a 1, e a noite marcou a estreia perfeita de um velho conhecido da torcida do Vitória: o atacante Alisson Santos.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico Rui Borges decidiu colocar o jovem em campo no lugar de Pedro Gonçalves. Foram necessários apenas seis minutos para que Alisson aproveitasse sua primeira oportunidade na maior competição de clubes da Europa. Após receber passe de Geovany Quenda, o atacante arriscou de fora da área e acertou um belo chute, anotando o terceiro gol do Sporting no jogo.

Antes disso, Francisco Trincão já havia balançado as redes duas vezes. Depois do golaço de Alisson, foi a vez de Quenda deixar o dele e fechar a conta para os portugueses. O Kairat ainda descontou com o brasileiro Edmilson, mas sem ameaçar a superioridade do time da casa.

O tento desta simboliza mais um capítulo da ascensão meteórica de Alisson. Cria das divisões de base do Vitória, ele subiu ao profissional em 2021 e, até 2023, acumulou 44 partidas e dois gols pelo Leão da Barra. Em seguida, passou por empréstimos ao Náutico e Figueirense antes de ir para o União Leiria, onde marcou seis gols em 18 partidas na última temporada da segunda divisão portuguesa.