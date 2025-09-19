Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante revelado pelo Vitória faz gol em sua estreia na Champions

Alisson Santos marcou um dos gols do Sporting na Vitória por 4x1 contra o Kairat, do Cazaquistão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:06

Alisson Santos em ação pelo Vitória
Alisson Santos em ação pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Sporting começou com o pé direito sua caminhada na fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. Nesta quinta-feira (18), em Lisboa, os Leões de Portugal venceram o Kairat, do Cazaquistão, por 4 a 1, e a noite marcou a estreia perfeita de um velho conhecido da torcida do Vitória: o atacante Alisson Santos.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico Rui Borges decidiu colocar o jovem em campo no lugar de Pedro Gonçalves. Foram necessários apenas seis minutos para que Alisson aproveitasse sua primeira oportunidade na maior competição de clubes da Europa. Após receber passe de Geovany Quenda, o atacante arriscou de fora da área e acertou um belo chute, anotando o terceiro gol do Sporting no jogo.

Antes disso, Francisco Trincão já havia balançado as redes duas vezes. Depois do golaço de Alisson, foi a vez de Quenda deixar o dele e fechar a conta para os portugueses. O Kairat ainda descontou com o brasileiro Edmilson, mas sem ameaçar a superioridade do time da casa.

O tento desta simboliza mais um capítulo da ascensão meteórica de Alisson. Cria das divisões de base do Vitória, ele subiu ao profissional em 2021 e, até 2023, acumulou 44 partidas e dois gols pelo Leão da Barra. Em seguida, passou por empréstimos ao Náutico e Figueirense antes de ir para o União Leiria, onde marcou seis gols em 18 partidas na última temporada da segunda divisão portuguesa.

Leia mais

Imagem - Vitória conta com retorno de lateral para duelo contra o Fluminense

Vitória conta com retorno de lateral para duelo contra o Fluminense

Imagem - Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Imagem - Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

O desempenho em solo luso despertou o interesse do Sporting, que desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) em março deste ano para contar com o jogador em definitivo. Até então, Alisson havia entrado em campo apenas três vezes pelo clube, somando 28 minutos. Com o gol na Champions, alcança sua quarta aparição oficial e soma agora 57 minutos com a camisa verde e branca.

Mais recentes

Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo
Imagem - Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador
03

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás