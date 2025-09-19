Vitória conta com retorno de lateral para duelo contra o Fluminense

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:23
O Vitória realizou na manhã desta sexta-feira (19), no CT Manoel Pontes Tanajura, o quinto e último treino antes do confronto com o Fluminense, neste sábado (20), às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A grande novidade para o técnico Rodrigo Chagas é o retorno do lateral Claudinho, recuperado de um edema ósseo no pé. Ele volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas últimas cinco rodadas.
Em contrapartida, o time terá uma baixa importante no meio-campo: Baralhas está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fortaleza. Sem o camisa 44, Rodrigo terá à disposição Dudu, Ronald, Pepê, Willian Oliveira e Ryller para compor a dupla de volantes. Outra possível alteração no setor é a entrada de Matheuzinho, que ficou no banco nas duas últimas rodadas, na vaga de Cantalapiedra.
No último dia de preparação, o foco foi nas bolas paradas. Após o aquecimento, que contou com roda de bobo e movimentações leves, Rodrigo comandou um treino específico de jogadas ofensivas e defensivas em esquema 10 contra 10. Paralelamente, os atletas que não participaram dessa atividade realizaram um trabalho em campo reduzido, com duas equipes de cinco jogadores. Para fechar, o grupo ainda aprimorou cobranças de pênaltis e faltas frontais.
Na 17ª colocação, com 22 pontos – dois a menos que Santos e Vasco, primeiros fora da zona de rebaixamento –, o Leão sabe que não pode deixar escapar a chance de somar três pontos diante do Flu, atual 10º colocado com 28. E, para conquistar esse resultado crucial na luta contra a degola, o Vitória contará novamente com sua maior força: a torcida rubro-negra, que já garantiu mais de 20 mil ingressos para a partida.