Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

Leão da Barra não perde para o Flu desde 2018

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 05:30

Vitória não perdeu os últimos quatro duelos contra o Flumiense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, o Leão da Barra precisa reagir urgentemente na luta contra o rebaixamento. A equipe volta a campo neste sábado, às 16h, no Barradão, contra o Fluminense, pela 24ª rodada, e conquistar os três pontos é essencial para as pretensões da equipe.

A fase, no entanto, não inspira tanta confiança: foram apenas duas vitórias nas últimas 15 rodadas. Ainda assim, o retrospecto recente diante do Flu pode servir de alento para o torcedor rubro-negro ir torcer com fé.

No histórico geral, a vantagem é do Tricolor das Laranjeiras. Em 42 confrontos, o Fluminense venceu 16 vezes (38%), contra 11 triunfos do Vitória (26%) e 15 empates (36%). Pela Série A, os números são exatamente os mesmos, já que os clubes nunca se enfrentaram em outras competições.

Em Salvador, a disputa se equilibra um pouco mais, embora o Flu ainda leve vantagem. Jogando no Barradão, os cariocas somam 7 vitórias (47%), contra 6 do Leão (26%), além de 10 empates (43%).

O que anima o torcedor rubro-negro é a escrita recente: o Vitória não perde para o Fluminense desde 2018, quando foi superado por 2 a 1 no Barradão, pela 4ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram quatro confrontos, com duas vitórias do Leão e dois empates.