Ronaldo Fenômeno e Neymar se arrependem dos famosos cortes ‘cascão’ e moicano

Em evento em São Paulo, craques relembraram os estilos que viraram febre entre torcedores, mas que hoje não repetiriam

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 21:06

Ronaldo com o corte
Ronaldo com o corte "cascão" e Neymar de moicano Crédito: Divulgação

Ronaldo Fenômeno e Neymar são dois dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. O ex-centroavante brilhou por clubes da Europa, foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo e conquistou duas Copas do Mundo com a Seleção. Já o camisa 10 do Santos conquistou uma Champions pelo Barcelona, além de ter liderado o Brasil ao inédito ouro olímpico no futebol, nos Jogos do Rio-2016 e ostentar a marca de maior artilheiro da Seleção, com 79 gols em 125 partidas.

Apesar dos inúmeros feitos dentro de campo, os dois craques também ficaram marcados por escolhas de estilo que ultrapassaram o futebol: os cortes de cabelo. Ronaldo imortalizou o famoso “cascão” durante a Copa do Mundo de 2002, enquanto Neymar popularizou o moicano em 2010. Ambos se tornaram tendências e influenciaram milhões de fãs, mas hoje os jogadores admitem que não repetiriam aqueles visuais.

O tema veio à tona durante o Meli Experience, evento promovido pelo Mercado Livre em São Paulo nesta quarta-feira (24). Ronaldo e Neymar participaram juntos de um bate-papo como embaixadores da marca e revisitaram momentos curiosos de suas carreiras fora dos gramados. Entre risadas e lembranças, os cortes de cabelo foram assunto que não passou despercebido.

“Hoje em dia eu não teria feito. Peço desculpas às mães. Respeito quem faz, admiro a coragem”, disse Ronaldo sobre o corte que deixa apenas um tufo de cabelo na frente da cabeça.

