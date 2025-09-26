DANÇA DAS CADEIRAS

Vitória é o time que mais trocou de técnicos do Brasileirão; confira o ranking

Leão da Barra já teve quatro treinadores diferentes

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:30

Vitória (4) - Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória é o time que mais mudou de treinador nesta edição do Brasileirão. Em 24 rodadas, já foram quatro trocas de comando, a última com a chegada de Jair Ventura, oficializada na quarta-feira (24). O Leão da Barra lidera o ranking das alterações técnicas na competição, que já soma 20 mudanças ao todo.

A dança das cadeiras rubro-negra começou com Thiago Carpini, seguido por Fábio Carille. Depois, Rodrigo Chagas assumiu como interino, conseguiu vitória sobre o Atlético-MG, foi efetivado, mas deixou o cargo após derrotas para Fortaleza e Fluminense, tornando-se o treinador a deixar o cargo mais rapidamente no torneio. Entretanto, ele segue no clube na função de auxiliar técnico.

O cenário não é exclusivo do time baiano. Fortaleza, Juventude, Santos, Sport e Fluminense estão em seu terceiro treinador no campeonato. O Flu, inclusive, foi o mais recente a mudar entre todos os times, contratando Luis Zubeldía após a saída de Renato Gaúcho, que pediu demissão depois da eliminação na Copa Sul-Americana.