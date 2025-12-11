Acesse sua conta
Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de tradicional clube europeu

Adolescentes admitiram participação no incêndio que destruiu parte do estádio do FC Haka, maior clube da Finlândia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:29

Incêndio na arquibancada do FC Haka
Incêndio na arquibancada do FC Haka Crédito: Reprodução/Redes sociais

O rebaixamento do FC Haka à segunda divisão do futebol finlandês terminou em um episódio de grande repercussão na cidade de Valkeakoski. Na noite do último domingo (7), parte do estádio Tehtaan Kenttä — também conhecido como Factory Field — foi incendiada por um grupo de adolescentes, segundo a polícia local. O fogo atingiu a arquibancada de madeira e avançou para o gramado artificial, causando danos significativos à estrutura.

As autoridades informaram que três jovens, todos com menos de 15 anos, estavam no local no momento do incêndio. Um deles admitiu ter arremessado um objeto em chamas na direção das arquibancadas, ato que teria iniciado o fogo. Como a legislação finlandesa não permite responsabilidade criminal para menores dessa faixa etária, eles não serão processados, mas podem responder civilmente pelos prejuízos causados.

Arquibancas e gramado após o incendio
Arquibancas e gramado após o incendio Crédito: Reprodução/Redes sociais

O clube lamentou profundamente o ocorrido. Em comunicado, Marko Laaksonen, presidente do Conselho de Administração do FC Haka, classificou o incêndio como “um episódio trágico”, destacando o impacto emocional entre torcedores, jogadores e funcionários. Ele afirmou ainda que os danos financeiros ainda não foram totalmente calculados, mas admitiu que os efeitos serão significativos e poderão afetar as operações do clube por algum tempo.

O episódio ocorreu após o time finalizar a temporada na 12ª colocação, com 17 pontos somados em 27 partidas — campanha que resultou no rebaixamento. Fundado em 1934, o FC Haka é um dos clubes mais tradicionais da Finlândia, com nove títulos do campeonato nacional e forte vínculo histórico com a comunidade local, o que torna o episódio ainda mais doloroso para seus torcedores.

