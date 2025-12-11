Acesse sua conta
Ex-Bahia confunde cidades baianas e chama Camaçari de 'rascunho da humanidade'

Ao lembrar primeiro gol da carreira, Carlos Alberto trocou Feira de Santana por Camaçari e disparou ofensas contra a cidade

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:23

Carlos Alberto
Carlos Alberto Crédito: Robson Mendes/Arquivo CORREIO

A participação de Carlos Alberto no Charla Podcast ganhou grande repercussão depois que o ex-meio-campista fez comentários ofensivos sobre cidades baianas e ainda se confundiu ao relembrar um dos gols mais importantes da carreira.

Durante a entrevista, o ex-jogador, que atuou pelo Bahia em 2011 e disputou 19 partidas, afirmou que o duelo em que marcou seu primeiro gol como profissional teria acontecido em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador. Em seguida, ele fez críticas pesadas ao local, dizendo que “tem gente feia pra c******” e chamando a cidade de “rascunho da humanidade”.

Carlos Alberto

Carlos Albertou jogou pelo Botafogo em 2008 por Reprodução
Carlos Alberto jogou pelo Bahia 2011 por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Carlos Alberto jogou no Vasco de em 2010, 2012 e 2013 por Reprodução
Carlos Albertou jogou pelo Atlhetico-PR em 2017 por Reprodução
Carlos Alberto atualmente trabalha como comentarista por Reprodução
1 de 5
Carlos Albertou jogou pelo Botafogo em 2008 por Reprodução

A fala, além de ofensiva, estava equivocada. O lance citado por Carlos Alberto não ocorreu em Camaçari, mas sim em Feira de Santana. De acordo com registros do site O Gol, o jogo em questão foi a partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil de 2003, disputada em 6 de fevereiro daquele ano, no Estádio Joia da Princesa.

O confronto terminou empatado por 1x1. Obina, que mais tarde atuaria por Vitória e Bahia, marcou para o Fluminense de Feira. Carlos Alberto anotou o gol do Fluminense carioca, o mesmo que ele descreveu como o mais importante da carreira.

