Destaque na Série A, atacante baiano celebra fase artilheira: ‘Fiz uma boa temporada’

André Henrique finalizou o ano com nove participações em gols

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:57

Atacante baiano André Henrique finalizou o ano com nove participações em gols Crédito: Divulgação/Grêmio

O Grêmio se despediu de 2025 com uma goleada sobre o Sport por 4×0 e, de quebra, garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Na sua terceira temporada com a camisa tricolor, o atacante baiano André Henrique finalizou o ano com nove participações em gols gremistas.

“Não posso dizer que foi um ano positivo, pois em se tratando de Grêmio temos que estar sempre brigando por coisas grandes e conquistando títulos. Individualmente acredito que fiz uma boa temporada. Sempre busquei dar o meu melhor nas vezes que fui solicitado e acho que consegui entregar um bom desempenho”, analisou o jogador natural de Guanambi.

Aos 23 anos e com 73 jogos pelo Grêmio, André Henrique fez de 2025 sua melhor temporada pela equipe gaúcha. Foram 36 jogos com seis gols e três assistências.

“É importante você estar jogando e tendo uma sequência. Isso faz com que você fique cada vez mais confiante e, consequentemente, o seu futebol vai aparecendo mais. Tenho muito orgulho em poder ter a oportunidade de estar escrevendo minha história com essa camisa”, finalizou o atacante.

