Veja onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo pela semifinal da Copa do Brasil

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11),  às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:00

Vasco x Fluminense
Vasco x Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro – RJ, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo

A partida entre Vasco e Fluminense terá transmissão ao vivo por Prime Video (streaming), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Vasco

O Vasco chega pressionado após fazer uma reta final muito ruim no Campeonato Brasileiro, com sete derrotas nos últimos oito jogos. A equipe de Fernando Diniz encerrou a Série A com goleada sofrida por 5x0 para o Atlético-MG. Para este jogo, o Cruzmaltino não contará com Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo e Adson, todos lesionados.

Fluminense

O Fluminense vive grande fase. A equipe de Luis Zubeldía não perde desde o início de novembro e encerrou o Brasileirão com três vitórias seguidas, incluindo triunfos sobre Flamengo e Mirassol. O Tricolor não terá Germán Cano e Manoel, lesionados, enquanto Canobbio cumpre suspensão.

Prováveis escalações de Vasco x Fluminense

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo, Everaldo, Serna. Técnico: Luis Zubeldía. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vasco x Fluminense
  • Campeonato: Copa do Brasil 2025
  • Rodada: Semifinal – Jogo de ida
  • Data: Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro – RJ
  • Onde assistir: Prime Video, SporTV, Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Tags:

Copa do Brasil

