Veja onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo pela semifinal da Copa do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:00
Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro – RJ, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vasco e Fluminense terá transmissão ao vivo por Prime Video (streaming), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ranking de maiores médias de público em 2025
O Vasco chega pressionado após fazer uma reta final muito ruim no Campeonato Brasileiro, com sete derrotas nos últimos oito jogos. A equipe de Fernando Diniz encerrou a Série A com goleada sofrida por 5x0 para o Atlético-MG. Para este jogo, o Cruzmaltino não contará com Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo e Adson, todos lesionados.
O Fluminense vive grande fase. A equipe de Luis Zubeldía não perde desde o início de novembro e encerrou o Brasileirão com três vitórias seguidas, incluindo triunfos sobre Flamengo e Mirassol. O Tricolor não terá Germán Cano e Manoel, lesionados, enquanto Canobbio cumpre suspensão.
Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Soteldo, Everaldo, Serna. Técnico: Luis Zubeldía.