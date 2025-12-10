Acesse sua conta
Últimas vagas: saiba como se inscrever para a Etapa Verão do Circuito das Estações

Corrida acontece no próximo domingo (14) e conta com percursos de 5km e 10km

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:30

Etapa Verão do Circuito das Estações acontece no próximo domingo (14) em Salvador
Etapa Verão do Circuito das Estações acontece no próximo domingo (14) em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador recebe a última etapa do Circuito das Estações - Etapa Verão, no próximo domingo (14). A largada será às 5h30, na Praça Piatã e conta com percursos de 5km e 10km. Serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino e, todos os corredores terão a oportunidade de completar a mandala 2025, ao completar a quarta e última peça do desafio.

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Não perca a chance de garantir sua participação na etapa Verão de Salvador. Para mais informações e inscrições, acesse o site: www.circuitodasestacoes.com.br/salvador/verao/. Os kits custam a partir de R$199,99, com camiseta, sacola, garrafa e medalha pós-prova. Os kits devem ser retirados nos dias 12 e 13 de dezembro, a partir das 10h, na Decathlon do Salvador Shopping.

A etapa Verão contará com pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena repleta de ativações. No ano passado, a etapa Verão atraiu 73.563 participantes, 33% a mais do que em 2023. O recorde de participantes pertence ao Rio de Janeiro, no ano de 2024, quando a etapa Verão contou com 17.998 pessoas,18% a mais que no ano anterior.

Há 19 anos, o Circuito das Estações é referência no cenário esportivo brasileiro, como sinônimo de corrida de rua no Brasil, com etapas realizadas em 21 cidades pelo país, como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Manaus, entre outros.

Cada etapa do circuito – Verão, Outono, Inverno e Primavera – representa um ciclo de evolução, proporcionando aos participantes uma experiência ao longo do ano. Mais do que reunir milhares de corredores, o Circuito das Estações tem o propósito de incentivar a corrida de rua e promover qualidade de vida.

