RECEITA FITNESS

Como fazer um pré-treino fácil com granola e whey

A surfista brasileira Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino

Direto do lifestyle da surfista para a sua rotina, essa receita une granola, proteína e frutas, promovendo uma combinação ideal que ajuda a manter a saciedade, fornece energia rápida e favorece a recuperação muscular. Essa é uma ótima opção para quem busca um pré-treino leve e funcional, seja para um dia de surfe, academia ou só para manter o ritmo com bem-estar, e o melhor: é fácil, rápida e zero complicações.>