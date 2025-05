CONTRA O PAYSANDU

Torcedores do Bahia devem cadastrar a biometria facial para acessar setores da Arena Fonte Nova

O acesso aos setores Cadeira Sudeste e Visitante será feito exclusivamente por biometria facial

Para a partida entre Bahia e Paysandu, no dia 21 de maio, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, o acesso aos setores Cadeira Sudeste e Visitante será feito por biometria facial. Os torcedores desses setores só poderão comprar ingresso após realizar o cadastro da biometria. A identificação facial deve ser feita por todos, inclusive por quem já fez anteriormente. A medida é válida também para sócios-torcedores. >

Para ativar a biometria, o torcedor deve acessar o banner disponível no site da Arena Fonte Nova e seguir o passo a passo. Primeiro, fazer o cadastro com preenchimento dos dados: nome, e-mail, data de nascimento e CPF. Em seguida, deverá realizar o registro facial e o upload de um documento com foto. O registro facial está disponível apenas via celular.>