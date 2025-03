REPERCUTIU

Presidente da Conmebol se desculpa após comparar Brasil com macaco: 'Frase popular'

A afirmação de Alejandro Domínguez ocorreu depois do sorteio da competição internacional



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 18 de março de 2025 às 18:30

Presidente da Conmebol fez comparação com macaco ao falar do Brasil na Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

Após realizar uma comparação com teor racista, afirmando que a ausência de brasileiros na Libertadores é algo impossível, como "Tarzan sem Chita", o presidente da Conmebol usou as redes sociais para se desculpar pela declaração. A afirmação de Alejandro Domínguez ocorreu na noite desta terça-feira (17), depois do sorteio da competição internacional.>

"Em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos dez países membros", disse Domínguez. >

"Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação", concluiu o dirigente.>

Domínguez usou a expressão ao ser questionado pelos repórteres na zona mista sobre a sugestão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de os clubes brasileiros se filiarem à Concacaf em resposta às ações da Conmebol contra o racismo. "Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível", disse Domínguez, em tom descontraído.>

A fala acontece uma semana depois do caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras, em partida da Libertadores sub-20. Alejandro Domínguez falou sobre o tema durante o evento desta segunda, afirmando que a Conmebol não é indiferente ao tema e toma todas as medidas que estão ao seu alcance para inibir casos de discriminação.>