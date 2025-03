DEU RUIM

Rival na Sul-Americana comete gafe e erra o escudo do Vitória; veja

Defensa y Justicia compartilhou imagem com erro nas redes sociais

Um dos rivais do Vitória na Copa Sul-Americana, o Defensa y Justicia cometeu uma gafe com o time rubro-negro nas redes sociais. Ao divulgar quem seriam seus adversários na competição continental, o clube argentino cometeu uma gafe e errou o escudo do Leão. Até a manhã desta terça-feira (18), a postagem ainda não havia sido apagada.>

A equipe do técnico Thiago Carpini conheceu na última segunda-feira (17) os clubes que enfrentará na Sul-Americana. O sorteio da fase de grupos foi realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Além do Defensa y Justicia, o Vitória terá pela frente Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai). Vale lembrar que, durante o sorteio, a própria entidade cometeu uma outra gafe com o Leão.>