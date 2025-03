HISTÓRICO

Com rivais conhecidos, relembre todas as campanhas do Vitória na Copa Sul-Americana

Rubro-negro vai enfrentar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai) em 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:00

Após nove anos, o Vitória volta a disputar a Copa Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória se classificou para a Copa Sul-Americana em 2025. No grupo B da segunda competição internacional mais importante do continente, o Leão vai encarar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai). A fase de grupos será disputada entre 2 de abril e 28 de junho.>

Nos cinco anos em que fez parte das equipes brasileiras que jogaram o torneio, o Leão só chegou até às oitavas-de-final, o que aconteceu em duas oportunidades. A primeira participação do rubro-negro na competição ocorreu em 2009, na oitava edição do torneio da Conmebol. O Vitória se classificou para a Sul-Americana após terminar o Brasileirão na 10ª posição, com 52 pontos, em 2008. Em comparação, a equipe baiana fez cinco pontos a menos na atual temporada e fechou o ano na 11ª colocação.>

O primeiro rival do Leão na competição foi o Coritiba, equipe que voltaria a enfrentar em mais duas vezes na competição. No Barradão, o Vitória fez valer o mando de campo e superou o adversário por 2x0, gols de Uelliton e Jackson. No jogo de volta, o placar foi devolvido pelo Coxa-Branca e a partida se encaminhou para os pênaltis, onde o Vitória venceu por 5x3. Passando para as oitavas de final, o River Plate-URU recebeu o Leão em Montevidéu e aplicou uma goleada por 4x1 no rubro-negro. No Barradão, o empate por 1x1 sacramentou a eliminação.>

A segunda participação veio no ano seguinte, em 2010. Ao contrário da temporada anterior, o Vitória foi eliminado pelo Palmeiras logo na segunda fase da competição. O rubro-negro até venceu o jogo de ida no Barradão, mas foi derrotado pelo rival paulista no Pacaembu e se despediu da competição. Cenário parecido também ocorreu em 2013, quando os baianos foram superados nos pênaltis para o Coritiba.>

A penúltima oportunidade em que o Leão disputou a Copa Sul-Americana foi no ano de 2014. Na segunda fase, o clássico contra o Sport foi travado com domínio da equipe baiana, já que venceu as duas partidas. De volta às oitavas de final, o sonho de chegar mais longe na competição foi interrompido. No confronto de ida, o Vitória buscou o empate por 2x2 contra o Atlético Nacional de Medellín, mas foi derrotado por 1x0 no Barradão e deu adeus ao torneio.>

Vale lembrar que o rubro-negro chegou a empatar o jogo com Dinei, mas o gol foi anulado de forma errada por impedimento. O tento poderia significar a classificação baiana, já que o clube teria a vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.>

2016 foi o último ano em que o Vitória participou da competição internacional. Apesar de ter disputado a Série B na temporada anterior, a vaga foi herdada porque Fluminense, Botafogo e Santos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil e, por isso, não teriam o direito de disputar a Sul-Americana.>